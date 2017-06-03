تأهل الإسباني رافايل نادال الرابع بسهولة الى الدور الرابع من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، ثاني البطولات الاربع الكبرى، بفوزه الجمعة بسهولة على الجورجي نيكولوز باسيلاتشفيلي 6-0 و6-1 و6-0.

ولم يحتج الإسباني الباحث عن لقبه العاشر في رولان غاروس، سوى الى ساعة ونصف ساعة ليقضي على منافسه المصنف 63، ويحقق أكبر نتيجة له في 13 مشاركة بالبطولة المقامة على ملاعب ترابية.

ويلتقي نادال الذي خاض الجمعة مباراته المائة على الملاعب الترابية، مواطنه روبرتو باوتيستا أغوت في الدور المقبل، علما ان الأخير فاز على التشيكي ييري فيسلي 6-3، 6-4، 6-3.