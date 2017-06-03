استهل غولدن ستايت ووريرز الدور النهائي للدوري الاميركي في كرة السلة للمحترفين، بفوز كبير على ضيفه كليفلاند كافالييرز حامل اللقب بفارق 22 نقطة 113-91 في المباراة الاولى من سبع ممكنة.

وامام 19596 متفرجا احتشدوا في قاعة «أوراكل ارينا»، لم يترك غولدن ستايت ووريرز بطل 2015 الفرصة لكليفلاند كافالييرز لمقارعته، اذ تفوق عليه في كل الارباع. وكان افضل مسجل لغولدن ستايت كيفن دورانت 38 نقطة (رقم قياسي شخصي في البلاي اوف)، ولكليفلاند «الملك» ليبرون جيمس 28 نقطة.

ورفع غولدن ستايت انتصاراته في الادوار الاقصائية الى 13 تواليا، معززا رقمه القياسي في الدوري. وخاض المباراة من دون مدربه ستيف كير (51 عاما) الذي لا يزال يعاني مضاعفات تشمل الآلام والدوار من عمليتين جراحيتين في الظهر خضع لهما في 2015.

وتقام المباراة الثانية في القاعة عينها منتصف ليل الأحد - الاثنين.

وكان كليفلاند خسر المباراة الأولى من الدور النهائي لعامي 2015 و2016 امام غولدن ستايت، وخسر النهائي الأول 2-4، قبل ان يقلب تخلفه 1-3 في النهائي الثاني إلى فوز 4-3 محرزا لقبه الأول في تاريخه.