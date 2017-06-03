أعلن نادي مان سيتي تمديد عقد لاعب وسطه العاجي يحيى توريه سنة حتى 2018، علما ان عقده كان سينتهي هذا الصيف.

وقال توريه (34 عاما) الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب افريقي اربع مرات، والذي التحق بالنادي الانجليزي في 2010: «قلت سابقا ان رحلتي مع سيتي لم تنته، وكنت سعيدا عندما تلقيت اتصالا من المدير الرياضي للنادي، ثم تحدثت مع المدرب».

وكانت علاقة توريه بالمدرب الاسباني جوسيب غوارديولا غير جيدة، اذ لم يوفره من الانتقادات، بعد استبعاده اثر توليه الإشراف على الفريق خلفا للتشيلي مانويل بيليغريني. وطلب المدرب الاسباني اعتذارا علنيا من اللاعب العاجي، وهذا ما فعله القائد السابق لساحل العاج بطلة افريقيا في 2015.

واحرز توريه مع مان سيتي بطولة انجلترا مرتين في 2012 و2014 وكأس انجلترا عام 2011 وكأس الرابطة عامي 2014 و2016، وسجل 81 هدفا في 299 مباراة خاضها معه، بينها 24 هدفا في موسم 2013-2014.