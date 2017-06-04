القاهرة - سامي عبدالفتاح

اتفق البرتغالي إيناسيو المدير الفني للزمالك، والبلجيكي بول بوت المدير الفني لفريق اتحاد العاصمة، على أن الحكم الموريتاني بوشعيب لمغايفري أفسد المواجهة التي جمعت بين الفريقين، وانتهت بتعادلهما 1-1 في الجولة الثالثة لدوري دور الـ16 لبطولة الأندية الأفريقية الأبطال، وادعى كل منهما انه كان أحق بالفوز بالمباراة، حيث طالب ايناسيو بضربة جزاء لم تحتسب، بينما أكد بول ان بوشعيب ألغى هدفا صحيحا من ضربة ركنية في الدقيقة 79 وأعطى للزمالك وقتا اضافيا طويلا حتى تمكن من التعادل.

وأفلت فريق الزمالك من هزيمة محققة، بعد أن تعادل مع ضيفه اتحاد العاصمة الجزائري، بهدف لكل منهما، سجل فاروق شافعي في الدقيقة 30 لاتحاد العاصمة، وتعادل الزمالك في الدقيقة 94 بهدف الزامبي مايوكا بخطأ من الحارس زماموش، ليرتفع رصيد الفريق المصري إلى 5 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، وارتفع رصيد اتحاد العاصمة إلى 4 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن أهلي طرابلس.

هدف مايوكا مع الزمالك أمام اتحاد العاصمة أعاده للتهديف مرة أخرى بعد غياب دام 303 أيام، حيث كان آخر أهدافه أمام الإسماعيلي يوم 3 أغسطس عام 2016 في قبل نهائي مسابقة كأس مصر.

ويعد هدف مايوكا في مرمى اتحاد العاصمة الأول له مع الزمالك خلال الموسم الحالي، حيث شارك في 9 مباريات بمسابقة الدوري الممتاز لم يسجل خلالها أي أهداف، بينما يعد لقاء بطل الجزائر الأول له بالبطولة الأفريقية خلال الموسم الحالي.

غضب ايناسيو وبوت

قال ايناسيو ان الأبيض قدم مباراة جيدة أمام اتحاد العاصمة، وأهدر عدة فرص للتهديف، منوها الى أن الفريق الجزائري نجح في هز الشباك من تسلل واضح.

وأضاف ايناسيو، أن هناك بعض الأمور الغريبة التي حدثت، ومنها تضييع الوقت غير المنطقي من جانب لاعبي اتحاد العاصمة، مشيرا إلى أن الجهاز الطبي للفريق الجزائري نزل الى أرض الملعب ما يقرب من 10 مرات. وأكد البلجيكي بول بوت، المدير الفني لفريق اتحاد العاصمة الجزائري صعوبة المواجهة التي خاضها فريقه خارج ملعبه مساء الجمعة أمام الزمالك المصري وصيف دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي. وقال البلجيكى بول بوت إن فريقه قدم أداء رائعا طوال المباراة، وخاصة في الشوط الثاني، الذي كانت له الأفضلية خلاله، لولا فقدان لاعبي الاتحاد لتركيزهم، بعد أن شعروا بضمان الفوز بهدف.

الأهلي والوداد.. الليلة

وفي سهرة رمضانية جديدة، يستضيف اليوم فريق الأهلي نظيره المغربي فريق الوداد البيضاوي في نفس الجولة الأفريقية، وذلك في الثانية عشرة مساء اليوم بتوقيت الكويت، حيث اصطحب حسام البدري 24 لاعبا الى ملعب برج العرب، لخوض لقاء الوداد البيضاوي المغربي بالجولة الثالثة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وتضم القائمة شريف إكرامي، أحمد عادل عبدالمنعم، محمد الشناوي لحراسة المرمى، أحمد فتحي، سعد سمير، أحمد حجازي، رامي ربيعة، محمد نجيب، التونسي علي معلول، حسين السيد، صبري رحيل للدفاع وحسام عاشور، حسام غالي، عمرو السولية، ميدو جابر، مؤمن زكريا، عبدالله السعيد، صالح جمعة، كريم نيدفيد، وليد سليمان، أحمد حمودي للوسط والنيجيري جونيور أجايي، عمرو جمال، عماد متعب للهجوم.