يؤمن الدولي البلجيكي إيدن هازارد لاعب وسط تشلسي بقدرة فريقه على المنافسة على لقب دوري أبطال اوروبا في الموسم المقبل في حال تعاقد الفريق مع صفقتين جديدتين.

نجح تشيلسي في تحقيق لقب الدوري للمرة السادسة في تاريخه هذا الموسم، وللمرة الأولى مع أنطونيو كونتي في أول مواسمه في البريمييرليغ.

وقال هازارد في تصريحات صحافية لموقع النادي: «دوري الأبطال بطولة صعبة جدا لوجود العديد من الأندية القوية، ولكننا قادرون على الوصول لنصف النهائي والنهائي أيضا في الموسم المقبل».

وأضاف اللاعب البلجيكي: «لو حافظنا على المستوى الذي ظهرنا به هذا الموسم، وتعاقدنا مع لاعبين، فسنستطيع فعل أي شيء بعد ذلك».

وعن طريقة لعب كونتي، قال هازارد: «لقد استمتعت بهذه الطريقة، كنت دائما متواجدا بجوار ماركوس ألونسو ونتبادل الكرة بسهولة مثل ماتيتش وكانتي وفابريغاس في منتصف الملعب، دائما كانت مهمتي تمرير الكرة لكوستا وخلق مساحة جديدة لنفسي لأخترق في العمق مع تواجد ألونسو على الطرف».

شارك هازارد هذا الموسم في 43 مباراة مع تشلسي، سجل خلالها 17 هدفا ومرر سبع تمريرات حاسمة.