أعلن ميلان الإيطالي ضم فرانك كيسييه لاعب وسط منتخب ساحل العاج لكرة القدم من مواطنه أتلانتا لمدة سنتين على سبيل الإعارة على أن يشتريه في نهايتها.

ويجيد كيسييه (20 عاما) اللعب في اكثر من مركز، وشارك مع اتلانتا في 29 مباراة في الموسم الاخير سجل فيها 6 أهداف.

كما مثل منتخب بلاده في 15 مباراة دولية، واستدعاه المدرب البلجيكي مارك فيلموتس لمباراة ساحل العاج وهولندا الودية، ثم لمباراة غينيا الجمعة المقبل في التصفيات المؤهلة الى كأس الأمم الأفريقية 2019.

وبات كيسييه ثاني لاعب يضمه ميلان المنتقل الى الملكية الصينية استعدادا للموسم الجديد بعد المدافع الأرجنتيني ماتيو موساكيو لاعب فياريال الإسباني السابق.