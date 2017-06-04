اضطر ميونيخ 1860، أحد أقدم أندية كرة القدم الألمانية، للتخلي عن كرة القدم الاحترافية بعد رفض المساهم الرئيسي فيه الاردني حسن اسميك دفع قيمة الرخصة في أعقاب هبوط النادي الى الدرجة الثالثة.

وأكدت شركة الثري الأردني في بيان «كان التزام حسن اسميك بميونيخ 1860 غير قابل للنقاش على مر السنين، لكن لم يعد ممكنا بالنسبة اليه دفع المبلغ المطلوب للعب في الدرجة الثالثة لأن النادي يرفض اتخاذ الخطوات اللازمة لحل مشاكله المتعددة».

وتعين على اسميك دفع 10 الى 11 مليون يورو من اجل بقاء ميونيخ 1860 محترفا بعد هبوطه الى الدرجة الثالثة الذي تأكد الثلاثاء بخسارته أمام راتيسبون (0-2) على ملعب اليانز أرينا الذي يتقاسمه مع العملاق الپافاري بايرن ميونيخ.

وتأسس ميونيخ 1860 عام 1899 قبل عام واحد من جاره الذي يعد أحد أبرز الأندية العالمية. وتوج ميونيخ 1860 بلقب الدوري الألماني للمرة الأخيرة عام 1966، وذلك بعد عام من خسارته نهائي كأس الكؤوس الاوروبية (ألغيت) أمام وست هام الانجليزي.

وهبط ميونيخ 1860 الى الدرجة الثانية عام 1981، وعاد الى الأولى في 1994، لكنه هبط مجددا في 2004 دون ان يصيب اي نجاح.

واضافة الى التواضع الرياضي، يعاني القطب الثاني في مدينة ميونيخ من صراعات داخلية، واتهم حسن اسميك مسؤولي النادي بسوء الادارة والفساد وصراعات المصالح. الا انه كرر التزامه بدعم النادي «سواء في الدرجة الرابعة او الخامسة والقيام بالتغييرات الضرورية».