كشف نجم التنس الأميركي السابق أندريه أغاسي الجمعة أنه منفتح على فكرة تمديد تعاونه التدريبي مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف ثانيا عالميا، في بطولة ويمبلدون الانجليزية، ثالث البطولات الكبرى، المقررة الشهر المقبل.

ويشرف أغاسي (47 عاما) على ديوكوفيتش حاليا في بطولة فرنسا المفتوحة على ملاعب رولان غاروس الترابية. ويدافع الصربي (30 عاما) هذه السنة عن اللقب الفرنسي الذي أحرزه عام 2016.

وكان النجم الأميركي الفائز بثمانية ألقاب في البطولات الكبرى أعلن سابقا التزامه «بعدد من المباريات» فقط مع ديوكوفيتش.

وأشار الأخير إلى أن أغاسي سيكون معه في الأسبوع الأول من البطولة التي انطلقت في 28 مايو، على ان يغادر بعده بسبب التزامات سابقة.

وفي تصريحات لشبكة «أوروسبورت»، أبدى أغاسي انفتاحه على العمل مع ديوكوفيتش في ويمبلدون، قائلا «إذا أراد ان اكون هناك أجل سأذهب (...) انها مسؤولية كبيرة، وسأبذل جهدي 100%».

واشار الاميركي الفائز في رولان غاروس عام 1999 الى انه لا يريد الحصول على أتعاب من ديوكوفيتش، قائلا «بالنسبة إلي لا أريد مالا، اريد مساعدته، لأن ذلك يساعد اللعبة. أن يكون في قمة مستواه أمر جيد للعبة، وهي الطريقة التي يمكنني المساهمة بها».