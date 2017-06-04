أقر الامين العام السابق للاتحاد الغواتيمالي في كرة القدم هكتور تروخييو الجمعة في نيويورك بتهم الاحتيال الموجهة اليه في تحويلات مصرفية وقبول رشاوى في اطار فضيحة الاتحاد الدولي (فيفا).

واعترف تروخييو بتلقي مئات آلاف الدولارات على شكل رشاوى من شركة التسويق الرياضي «ميديا وورلد» التي تتخذ من ميامي مقرا لها، في مقابل الحصول على حقوق نقل وتسويق المباريات البيتية لمنتخب غواتيمالا ضمن التصفيات المؤهلة الى مونديالي 2018 في روسيا و2022 في قطر.

وصرح تروخيو والدموع في عينيه امام القاضية الفيدرالية بالما تشن «اعترف بأني حرمت الاتحاد من خدمات شريفة».

وحسب مكتب المدعي العام الاميركي، دفعت الرشاوى على مدى سنوات من قبل شركة «ميديا وورلد» عبر مصارف اميركية قبل ان يحصل تروخييو على حصته منها في حساب باسمه في غواتيمالا.

وقال المصدر نفسه ان تروخييو (63 عاما) اقر باثنتين من التهم الموجهة اليه ويواجه في كل منهما عقوبة تصل الى السجن 20 عاما، كما وافق على تسديد مبلغ 175 الف دولار.

واوقف تروخييو في ديسمبر 2015 عندما كان يقوم بجولة في ولاية فلوريدا الاميركية، ودفع ببراءته في ثماني تهم وجهت اليه في ذلك الوقت.

ومن اصل نحو 40 متورطا في فضائح الفساد في الفيفا منذ مايو 2015 والتي دفعت رئيسه السويسري جوزيف بلاتر الى الاستقالة، تروخييو هو المتهم الثالث الذي يعترف ببعض ما نسب اليه، وستبدأ محاكمة الثلاثة في 6 نوفمبر المقبل في نيويورك.