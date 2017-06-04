حققت فرنسا فوزا ساحقا على ضيفتها الپارغواي بخمسة أهداف نظيفة ثلاثة منها للمهاجم اوليفييه جيرو أول من امس في مباراة دولية ودية لكرة القدم في رين.

وسجل جيرو مهاجم ارسنال الانجليزي أهدافه في الدقائق 6 و13 و69، وأضاف موسى سيسوكو الرابع في الدقيقة 76، وانطوان غريزمان الخامس بعد دقيقة واحدة.

وتحل فرنسا ضيفة على السويد في التاسع من الشهر الجاري ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا، على أن تلتقي انجلترا في 13 منه في مباراة ودية ثانية في باريس.

اعتمد مدرب منتخب فرنسا ونجمه السابق ديدييه ديشان على تشكيلة هجومية بإشراك جيرو وديميتري باييت وغريزمان في خط المقدمة، وخلفهم نجم دورتموند الالماني عثمان ديمبيليه وبول بوغبا وبلايز ماتويدي، وتالف الدفاع من لوران كوسييلني وبنجامان مندي وصامويل اومتيتي وجبريل سيديبيه، ووقع الاختيار على هوغو لوريس في حراسة المرمى.

وبقي الشاب كيليان مبامي مهاجم موناكو بطل الدوري الفرنسي على مقاعد البدلاء.

وترك جيرو مكانه بعد تسجيله الهدف الثالث لمهاجم ليون الكسندر لاكازيت.

وأجرى ديشان تغييرات عدة فاشرك سيسوكو وتوماس ليمار ونغولو كانتي ولوكاس دينيي وفلوريان توفان مكان بايت وبوغبا وديمبيليه ومندي وغريزمان على التوالي.

وتستعد الپارغواي بدورها لمواصلة مشوارها في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة الى مونديال روسيا، حيث تحتل المركز الثامن برصيد 18 نقطة.

تشيلي تهزم بوركينا فاسو

قاد لاعب وسط بايرن ميونيخ الالماني ارتورو فيدال منتخب تشيلي الى فوز صريح على نظيره البوركينابي 3-0 في مباراة دولية ودية ضمن استعدادات الطرفين للاستحقاقات المقبلة.

وسجل فيدال الهدفين الاولين (10 و75)، وأضاف ارييلو زاغال الثالث (86).

ولعبت بوركينا الشوط الثاني كاملا بعشرة أفراد بعد طرد مهاجم الملعب القابسي التونسي زاتي دراميه (45).

وتستضيف تشيلي في 31 اغسطس الپارغواي في الجولة الخامسة عشرة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة الى مونديال 2014 في روسيا، علما بأنها تحتل المركز الرابع الاخير المؤهل مباشرة الى النهائيات برصيد 23 نقطة بفارق الاهداف خلف الاوروغواي الثالثة التي تستضيف الأرجنتين الخامسة (22 نقطة).

من جهتها، تشارك بوركينا فاسو التي خاضت المباراة بمجموعة جلها من لاعبي الدوري المحلي، في تصفيات كأس العالم (تتصدر المجموعة الرابعة بأربع نقاط) وتصفيات كأس الأمم الافريقية 2019 في الكاميرون، حيث تستضيف الجمعة المقبل أنغولا في انطلاق منافسات المجموعة التاسعة.