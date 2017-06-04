عزز ريال مدريد الاسباني رصيده القياسي وأحرز لقبه الثاني عشر في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بفوزه على يوفنتوس الايطالي 4-1 في النهائي الذي أقيم في العاصمة الويلزية كارديف.



وافتتح التسجيل لريال نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو (20)، ثم عادل الكرواتي ماريو مانزوكيتش بتسديدة خلفية رائعة (27).



وعزز لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو النتيجة لريال في الشوط الثاني بتسديدة بعيدة (61)، قبل أن يضيف رونالدو هدفه الثاني (64)، ويختتم البديل ماركو أسنسيو التسجيل في الدقيقة الاخيرة (90).



وأكمل يوفنتوس الدقائق الاخيرة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعب وسطه البديل الكولومبي خوان كوادرادو (84).



وهو اللقب الثاني عشر لريال، والثالث منذ عام 2014، بينما تجمد رصيد يوفنتوس عند لقبي 1985 و1996.



وبات النادي الملكي الاسباني أول فريق يحتفظ بلقبه في النظام الحديث للمسابقة المعتمد منذ موسم 1992-1993، والأول منذ ميلان الايطالي المتوج في 1989 و1990، رافعا رصيد الاندية الاسبانية الى 17 لقبا مقابل 12 لايطاليا وانكلترا.



من جهة يوفنتوس، لا يزال نحس المباريات النهائية ملازما له، فخسر للمرة السابعة بعد أعوام 1973 و1983 و1997 و1998 و2003 و2015، ليكتفي بلقبي 1985 و1996.