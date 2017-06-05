بلغ الاسباني رافايل نادال المصنف رابعا الدور ربع النهائي من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، ثاني البطولات الأربع الكبرى، بفوزه أمس على مواطنه روبرتو باوتيستا أغوت بسهولة 6 ـ 1 و6 ـ 2 و6 ـ 2.

ويلتقي نادال الباحث عن لقبه العاشر وتعزيزه رقمه القياسي في ألقاب بطولة رولان غاروس، في ربع النهائي مواطنه بابلو كارينو بوستا او الكندي ميلوش راونيتش.

وبلغ البريطاني المصنف أول أندي موراي الدور الرابع بعد مباراة صعبة مع الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو، بينما لم يعان بطل 2015 السويسري ستانيسلاس فافرينكا لبلوغ الدور نفسه. وكذلك تأهل الياباني كي نيشيكوري. وفاز موراي على دل بوترو 7-6 (8/10)، 7-5 و6-0. ويلاقي موراي الأميركي جون ايسنر أو الروسي كارين خاشانوف في الدور الرابع.

وبلغت الدنماركية كارولين فوزنياكي المصنفة أولى في العالم سابقا، ربع نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، ثاني البطولات الأربع الكبرى، للمرة الاولى منذ العام 2010. وفازت فوزنياكي في الدور الرابع امس على على بطلة 2009 الروسية سفتلانا كوزنتسوفا الثامنة 6-1 و4-6 و6-2.