أكد المهاجم الدولي الفرنسي انطوان غريزمان أمس بقاءه في صفوف فريقه اتلتيكو مدريد الاسباني لكرة القدم في الموسم المقبل، بعدما كان ألمح مؤخرا الى امكانية انتقاله الى مانيونايتد الانجليزي.

وتأتي تصريحات غريزمان أيضا بعد أيام من صدور قرار من محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، أبقت بموجبه عقوبة حرمان النادي الاسباني من التعاقدات حتى يناير 2018، والمفروضة عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وقال غريزمان لمحطة «تي اف 1» التلفزيونية الفرنسية «صدر قرار «كاس» واتلتيكو لا يمكنه اجراء تعاقدات. قررت مع مستشاري الرياضي اريك اولهاتس البقاء. هذا وقت صعب للنادي وسيكون الرحيل الآن تصرفا قذرا».

أضاف «ناقشنا الامر مع المسؤولين في النادي وسننطلق من جديد الموسم المقبل».

ومنع اتلتيكو مدريد وجاره ريال مدريد من ضم اي لاعب في يناير 2016 لفترتي انتقالات (الفترة الشتوية والصيفية في 2017) بسبب مخالفات في تعاقداتهما مع اللاعبين القاصرين. لكن «كاس» خفضت عقوبة ريال الى فترة واحدة.