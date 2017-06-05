أصيب أكثر من ألف شخص بجروح خلال تدافع نجم عن حالة هلع بين الحشد الذي تجمع في ساحة وسط تورينو لمتابعة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، وفق حصيلة نشرتها الشرطة الإيطالية. وقال مراسلو وكالة فرانس برس إن حالة من الفوضى سادت قبل عشر دقائق من انتهاء المباراة عندما أصيب متابعوها بحالة هلع إثر سماع دوي ألعاب نارية في حين تحدث البعض عن انفجار قنبلة.

ونقل سبعة من المصابين إلى أقسام الطوارئ في مستشفيات المدينة الواقعة شمال إيطاليا، فيما غالبية الجرحى الباقين إصاباتهم طفيفة.

وكان الهلع وراء التدافع، ولكن لم يعرف سبب الهلع بعد، في حين دعا محافظ تورينو (مدينة نادي يوفنتوس) ريناتو ساكوني الى التريث، وفق ما نقلت عنه وسائل الإعلام الإيطالية.