بات البرتغالي كريستيانو رونالدو أكثر اللاعبين تسجيلا في نهائي دوري أبطال أوروبا منذ اعتماد الصيغة الحديثة للمسابقة في موسم 1992-1993، بعد تسجيله الهدف الأول لناديه ريال مدريد أمام يوفنتوس.

ولايزال الأرجنتيني ألفريدو دي ستيفانو، أسطورة الريال أكثر المسجلين في الصيغة السابقة وذلك في خمس مباريات نهائية.

كما بات رونالدو أكثر اللاعبين تسجيلا ضد الحارس المخضرم بوفون في التشامبيونزليغ، إذ سجل بمرماه سبع مرات في 5 مباريات.

وسبق لرونالدو التسجيل في نهائي دوري الأبطال 2008 مع ناديه السابق مان يونايتد، وفي نهائي 2014 مع ريال، علما بانه بات هذا الموسم أول لاعب يسجل أكثر من مئة هدف في الأبطال.

وسجل أكثر من لاعب في مباراتين نهائيتين: الاسباني راوول مع ريال مدريد (2000 و2002)، والكاميروني إيتو مع برشلونة (2006 و2009)، والارجنتيني ميسي مع برشلونة (2009 و2011)، والاسباني راموس مع ريال مدريد (2014 و2016)، وماندزوكيتش (2013 مع بايرن ميونيخ و2017 مع يوفنتوس).

وضمن الدون حصد جائزة هداف البطولة برصيد 12 هدفا، متفوقا على غريمه البرغوث الأرجنتيني ميسي.

واعتلى الدون صدارة ترتيب هدافي دوري الأبطال في المواسم الخمسة الأخيرة، ففي عام 2013 سجل 12 هدفا، ثم 17 هدفا في 2014، وتراجع المعدل إلى 10 أهداف في نسخة 2015، التي تساوى فيها مع نجمي برشلونة نيمار وميسي لكن الأخير توج بجائزة الهداف بفارق التمريرات الحاسمة، قبل أن يقفز مجددا إلى 16 هدفا الموسم الماضي.

كما عزز كريستيانو تصدره لقائمة الهداف التاريخي للمسابقة برصيد 105 اهداف بقميصي مان يونايتد وريال مدريد.