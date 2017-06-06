حظي ريال مديد المتوج باللقب الثاني على التوالي والثاني عشر في مسيرته بدوري أبطال أوروبا، باستقبال الأبطال لدى عودته إلى العاصمة الإسبانية.

وخاطب القائد سيرخيو راموس الأطفال الذين دعتهم رئاسة منطقة مدريد لاستقبال الفريق في «بويرتا دل سول» في قلب العاصمة التاريخي، «وعدناكم بالعودة (بالكأس) وها نحن هنا».

وهتف الجمهور الذي احتشد بكثافة بالإسبانية «كامبيونيس» (ابطال) و«كريستيانو، كريستيانو»، في إشارة الى الهداف البرتغالي رونالدو الذي سجل هدفين من رباعية الفريق في مرمى يوفنتوس لحظة ظهوره مع راموس على إحدى الشاشات.

وتوجهت رئيسة إقليم مدريد كريستينا سيفوينتس إلى اللاعبين بالقول «أنتم قادرون على شيء وأثبتم ذلك، ريال مدريد ناد أسطوري»، وعبرت عن «فخرها باستقبال الأبطال».

ومرت الحافلة التي تقل اللاعبين عبر ساحة سيبيليس الشهيرة والمغلقة أمام حركة المرور، حيث احتشد عشرات الآلاف من المشجعين.

وقال طالب الحقوق الفارو مورا (19 عاما) من مدينة الميريا بجنوب اسبانيا والذي حضر للاحتفال بفريقه وهو يلف جسمه بعلم ريال لوكالة فرانس برس «شعوري لا يوصف، هذا أفضل فريق في التاريخ».

بدوره، وصف رئيس النادي فلورنتينو بيريز المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، صاحب هدفين من أهداف فريقه في مرمى يوفنتوس في نهائي المسابقة الأوروبية والمرشح لنيل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب للمرة الخامسة، بأنه «أفضل» والمدرب الفرنسي زين الدين زيدان «أفضل مدرب».

رسالة القائد

طلب سيرجيو راموس قائد الفريق من بيريز رئيس النادي الملكي عدم إبرام صفقات كبيرة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة «ديلي ستار» أن راموس طلب من بيريز الحفاظ على التشكيل القائم كما هو، مع إحداث تغييرات طفيفة لا تؤثر على قوام الفريق الأساسي حتى لا يتأثر المستوى الموسم المقبل، مشيرة إلى أن القائد لا يمانع في تعزيز الفريق ببعض الأسماء وضم مجموعة من اللاعبين لتعويض الراحلين عن الفريق، لكنه يرغب في ثبات التشكيل بشكل أو بآخر للاستمرار في الهيمنة الأوروبية والمحلية.

ويقترب خاميس رودريغيز وألفارو موراتا من الرحيل عن صفوف المرينغي هذا الصيف.

بيل يؤكد البقاء

قطع الويلزي غاريث بيل نجم المرينغي الطريق على مان يونايتد بإعلان رغبته في البقاء داخل قلعة البرنابيو.

وخلال احتفالات الريال بلقبه الـ 12 قال بيل: لقد وقعت عقدا طويل الأمد في مدريد، أسرتي سعيدة وأنا أيضا كذلك، لذا سنستمر هنا.