سطر زين الدين زيدان اسمه في سجلات تاريخ كرة القدم، فلقد صنع تاريخا ذهبيا في فترة لا تزيد على 18 شهرا ليصبح من المخلدين بعالم التدريب.

زيزو استطاع أن يعيد الروح في قلب ريال مدريد وأن يقوده إلى الفوز بكل الألقاب عدا كأس الملك والسوبر الإسباني، وهو يستطيع الظفر بهما الموسم المقبل لكونه قادر على فعل المستحيل، فهو ليس محظوظا كما وصفه البعض بل عبقري.

1 - ريال مدريد مع زيدان انتصر 65 مباراة وتعادل 15 مباراة و7 خسائر فقط وسجل 245 هدفا وسكن مرماه 91 هدفا.

2 - زين الدين زيدان هو أول مدرب يحقق لقب دوري الأبطال مرتين في أول موسمين له كمدرب.

3 - زيزو حقق خمسة ألقاب مع الملكي في 516 يوما.

4 - أصبح أول مدرب يحقق دوري الأبطال في موسمين متتاليين منذ27 عاما كما ذكرنا من قبل.

5 - في موسم ونصف الموسم هزم لويس إنريكي وأليجري وساري وأنشيلوتي وسيميوني وبلليغريني.

6- أول مدرب يحقق 4 بطولات في موسم واحد مع الريال تاريخيا.

7 - زيدان يحقق لقبا كل 103 أيام مع المرينغي.

8 - حقق خمسة ألقاب من سبعة ألقاب ممكنة.

9 - زيدان عاشر مدرب في التاريخ يحقق لقبي دوري أبطال أوروبا على التوالي.

10 - زيدان خامس مدرب في تاريخ العملاق الأبيض يحقق خمسة ألقاب.