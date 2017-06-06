في كل مرة يصفوه بالمنتهي، يخرج الضابط الأعظم ليقود ريال مدريد إلى الانتصارات بأهداف بارعة جدا، ويثبت أنه أحد أفضل وأهم نجوم كرة القدم على مر العصور. وسنستعرض بعض التفاصيل الرقمية للدون بعد تسجيله هدفين في مرمى اليوفي ليقود ريال مدريد إلى الفوز بدوري الأبطال للمرة 12.

ويجب أن نتذكر غلاف صحيفة السبورت يوم 22 فبراير 2016 عندما وصفت كريستيانو بالمنتهي ومنذ ذلك الوقت وهو ينهى أحلام كل منافسيه:

1 - رونالدو خاض مباراته رقم 717 في مسيرته الكروية.

2 - الموسم الحالي سجل42 هدفا في 46 مباراة وصنع12.

3 - رونالدو مع زيدان سجل 66 هدفا وصنع 18 ليساهم بـ 84 هدفا.

4 - رونالدو ساهم بـ 517 هدفا تسجيلا وصناعة مع ريال مدريد.

5 - رونالدو أحرز 406 هدفا في 394 مباراة مع الملكي

6 - كريستيانو أحرز 16 هدفا في آخر10 مباريات بجميع المسابقات.

7 - سجل 600 هدف طوال مسيرته الكروية.

8 - الدون ساهم بـ 31 هدفا في 27 مباراة في عام 2017 حيث سجل 26 وصنع 5.

9 - سجل 52 هدفا مع الريال والبرتغال هذا الموسم

10 - أول لاعب يتوج هدافا لدوري الأبطال في 5 مواسم متتالية.

11 - سادس لاعب يحقق دوري الأبطال 4 مرات

12- ثالث لاعب يسجل 4 أهداف في نهائي الكأس الأوروبية بعد دي ستيفانو وبوشكاش.

13 - رونالدو سجل 106 أهداف بدوري أبطال أوروبا.

14 - رونالدو حقق اللقب الـ 21 في تاريخه.