فازت هولندا على ساحل العاج ودّيا 5-0 في روتردام، ضمن تحضيراتها للتصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا 2018.

وسجل جويل فيلتمان (13 و36) وأريين روبن (32 من ركلة جزاء) ودافي كلاسن (70) وفنسنت يانسن (75) الأهداف.

وكانت هولندا التي شاركت بتشكيلة شبه احتياطية بسبب عدم تحرير بعض اللاعبين من أنديتهم، فازت على المغرب 2-1 ودّيا قبل خمسة أيام، تحضيرا للقاء لوكسمبورغ الجمعة على أمل إحياء أملها بانتزاع المركز الثاني في المجموعة الأوروبية الأولى التي تضم فرنسا والسويد وبلغاريا وبيلاروسيا.

وتحتل هولندا المركز الرابع حاليا برصيد سبع نقاط خلف فرنسا المتصدرة (13 نقطة) ووصيفتها السويد (10)، علما بأن المنتخبين يلتقيان هذا الأسبوع.

ودعا قائد هولندا اريين روبن زملاءه «الى الصلاة من اجل فوز فرنسا على السويد لنحيي أملنا بانتزاع المركز الثاني في المجموعة في حال تخطينا لوكسمبورغ لنخوض بعدها الملحق».

ويتأهل بطل كل من المجموعات التســع إلـى النهائيات مـباشـرة، وتلعب افضل 8 منتخبات في المركـز الثاني في ملحق على البطاقــات الأربع الأخيرة المخصصة لقارة أوروبا.

وتفــوق المنتخــب الهولندي على نظيره العاجي بشكل كبير وكلاهما في طور اعادة البناء، ولم يشكل الأخير الذي يشرف عليه البلجيكي مارك فيلموتس أي خطورة على مرمى مضيفه.