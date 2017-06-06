أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم تعرض قائد المنتخب لاعب تشلسي ايدن هازارد لكسر في كاحله الأيمن، أثناء تمرين مع منتخب بلاده، ما قد يؤدي إلى ابتعاده أربعة أشهر عن الملاعب.

وأوضح الاتحاد في بيان أن هازارد تعرض للكسر خلال حادث فردي في التمرين، من دون احتكاك أي لاعب آخر معه. وأشار إلى أن «الفحص الطبي بالأشعة أظهر أن الإصابة التي تعرض لها هي كسر في كاحله الأيمن».

وسيغيب نجم البلوز عن مباراة استونيا الجمعة في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم. وبحسب وسائل إعلام بلجيكية، سيخضع هازارد لعملية جراحية وسيغيب أربعة أشهر عن الملاعب.