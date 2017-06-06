جدد غولدن ستايت ووريرز وصيف بطل 2016 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، تفوقه على حامل اللقب كليفلاند كافالييرز، ليتقدم 2-0 في السلسلة النهائية ويقطع نصف الطريق نحو اللقب. وفاز غولدن ستايت حامل اللقب في عام 2015، على ضيفه كليفلاند 132-113 في مباراة برز فيها نجماه كيفن دورانت وستيفن كوري، وشهدت عودة مدربه ستيف كير بعد غياب 11 مباراة بسبب آلام في الظهر. وبذلك، قطع الفريق الذي حقق أفضل سجل في الدوري المنتظم هذا الموسم، نصف الطريق إلى لقبه الثاني منذ 2015، اذ ان الفريق الذي يسبق منافسه للفوز في أربع من سبع مباريات محتملة، يتوج بطلا. ويدين غولدن ستايت بالفوز إلى دورانت وكوري، اذ سجل الأول 33 نقطة وحقق 13 متابعة، بينما حقق الثاني ثلاثية مزدوجة «تريبل دبل» بتسجيله 32 نقطة، أضاف اليها 10 متابعات و11 تمريرة حاسمة.