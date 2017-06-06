بلغ المنتخب الانكليزي نصف نهائي كأس العالم للشباب (دون 20 عاما) في كرة القدم المقامة في كوريا الجنوبية، بفوزه على نظيره المكسيكي 1-0. وسجل دومينيك سولانك الهدف الوحيد في الدقيقة 47.

وتلتقي انجلترا التي خسرت جهود جوش اونوماه بالبطاقة الصفراء الثانية (73)، الخميس في نصف النهائي مع ايطاليا التي تغلبت على زامبيا 3-2 بعد التمديد (الوقت الأصلي 2-2).

وخاضت المكسيك ربع النهائي للمرة الثامنة، مقابل 3 لانكلترا.

وباخراجها المكسيك، اصبحت انجلترا - كما ايطاليا - من المرشحين بقوة لاحراز اللقب مع خروج فرنسا والمانيا وغياب الاربعة الاوائل في نسخة 2015 في نيوزيلندا، صربيا والبرازيل ومالي والسنغال.