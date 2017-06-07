انتهى الموسم وبدأ سوق الانتقالات الصيفية وستسعى كل أندية أوروبا لتعزيز صفوفها بنجوم كبار من أجل المنافسة بقوة الموسم المقبل.
- اليوفي وتشيزني
يقترب يوفنتوس من التعاقد مع تشيزني حارس أرسنال الذي كان معارا لروما مقابل 16 مليون يورو وبراتب سنوي 4 ملايين يورو.
- الريدز وصلاح
يرغب ليفربول بقوة في التعاقد مع محمد صلاح مقابل 40 مليون يورو.
- صراع على دوغلاس
يوفنتوس ومان سيتي واليونايتد وسان جرمان مهتمة بشدة بالتعاقد مع دوغلاس كوستا والبايرن يطلب 40 مليون يورو.
- أردا والرحيل
أردا توران قريب من الرحيل للدوري الصيني مقابل 22 مليون يورو.
- صفقات البارسا
برشلونة يسعى إلى ضم نجم باريس سان جرمان ومنتخب الأرجنتين آنخل دي ماريا، ونجم بروسيا دورتموند عثمان ديمبلي.
- كوينتراو ولشبونة
ظهير ايسر ريال مدريد قريب من الرحيل لسبورتينغ لشبونة البرتغالي.
- والكر
مان سيتي يقدم 40 مليون جنيه إسترليني لشراء كايل والكر ظهير أيمن توتنهام.
- دزيكو
الهداف البوسني ادين دزيكو يرفض الرحيل عن روما.
- فابينيو
سان جرمان واليونايتد يتنافسان بقوة على فابينيو نجم وسط موناكو.
-لوكاكو
بايرن ميونيخ دخل على خط الصراع للظفر بخدمات مهاجم التوفيز مقابل مبلغ ضخم.