بلجيكا تهزم تشيكيا.. و«كعب» الروس «عالي» على المجر

ضمــن استعـداداتـهـا لتصفيات كأس العالم 2018 المقامة في روسيا عن قارة أوروبا، تستضيف إسبانيا على أرضها كولومبيا في مباراة استعدادية أيضا للمنتخب الأميركي الجنوبي الذي يخوض مواجهات قوية في تصفيات القارة اللاتينية.

فعلى ملعب «نويفا لا كوندومينا»، من المتوقع أن يشارك المنتخب الإسباني بعناصر جلها من الشباب لإعطاء الفرصة للاعبين الأساسيين للاستراحة من منافسات دوريات قوية أثرت على مجهودهم البدني.

من جهة أخرى، ذكر اتحاد الأوروغواي لكرة القدم ان منتخبه يواجه اليوم نظيره الايطالي وديا في مدينة نيس الفرنسية من دون مهاجم باريس سان جرمان إدينسون كافاني المصاب.

واوضح الاتحاد في بيان ان كافاني: «يشكو من رض عضلي في فخذه الايسر» وانه قرر عدم إشراكه في المباراة لتجنب تفاقم الاصابة.

وبعد المباراتين الوديتين في اوروبا، تلتقي الاوروغواي مع الارجنتين في 31 اغسطس المقبل في مباراة حاسمة ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة الى مونديال 2018 في روسيا.

وتحتل المركز الثالث في ترتيب اميركا الجنوبية برصيد 23 نقطة بفارق الاهداف امام تشيلي وبفارق نقطة واحدة امام الارجنتين، علما ان المنتخبات الاربعة الاولى تتأهل مباشرة، في حين يخوض صاحب المركز الخامس ملحقا مع بطل اوقيانيا.

فاز منتخب بلجيكا لكرة القدم على نظيره التشيكي 2-1 في بروكسل ضمن مباراة دولية ودية في غياب قائده ايدن هازارد لاعب وسط تشلسي بطل انجلترا الذي خضع لعملية جراحية ستبعده نحو ثلاثة اشهر.

وفي مباراتين وديتين أخريين فازت روسيا على المجر بثلاثية نظيفة، بينما تعادلت مقدونيا وتركيا سلبا.

على ملعب الملك بودوان، لعب منتخب بلجيكا بطريقة 3-5-2 لأول مرة بقيادة المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز الذي يشرف عليه منذ نحو عام بعد تركه ايفرتون الانجليزي دون ان يترك بصمة رغم سيطرته على المباراة على حساب المنتخب التشيكي الذي جل لاعبيه من الشباب.

وافتتح لاعب تشلسي ميتشي باتشواي التسجيل بهدف من تمريرة لرومليو لوكاكو (25)، إلا أن التشيكيين عادلوا بعد اربع دقائق بواسطة ميخائيل كرمنسيتش بعد سوء تفاهم بين حارس تشلسي تيبوا كورتوا ومهاجم مان سيتي كيفن دي بروين (29).

وفي الشوط الثاني من المباراة التي شهدت عودة القائد فنسان كومباني اعاد مروان فلايني التقدم لأصحاب الأرض وأكد فوزهم بالهدف الثاني من ضربة رأسية (52).

يذكر أن كومباني قائد مان سيتي يغيب عن تشكيلة المنتخب البلجيكي منذ اكثر من 500 يوم بسبب الإصابات المتكررة.

من جهته، سيغيب هازارد نحو ثلاثة اشهر بعدما خضع لعملية في الكاحل اثر إصابته خلال التدريب استعدادا للقاء استونيا الجمعة ضمن التصفيات المؤهلة الى مونديال 2018 التي سبق لبلجيكا أن هزمتها 8-1 قبل أشهر، وهي تتصدر المجموعة الثامنة برصيد 13 نقطة بفارق نقطتين أمام اليونان.

وفي مباراة استعدادية لتصفيات المونديال على ملعب غروباما في بودابست سقطت المجر أمام روسيا بثلاثية نظيفة لفيدور سمولوف (20) ومارتون ايبل (40 خطأ في مرماه) ودميتري بولوز (89).

وتحتل المجر، التي تحل ضيفة على اندورا الجمعة، المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط بفارق 8 نقاط خلف سويسرا المتصدرة و5 نقاط عن البرتغال الثانية.

وفي سكوبيي تعادلت مقدونيا سلبا مع تركيا.

وتستضيف مقدونيا الخامسة قبل الأخيرة (3 نقاط) في المجموعة السابعة الأحد اسبانيا المتصدرة (13 نقطة) بفارق الأهداف أمام ايطاليا.

من جانبها، تلعب تركيا رابعة المجموعة التاسعة (8 نقاط) بفارق 5 نقاط عن كرواتيا المتصدرة الأحد في ضيافة كوسوفو.

إيطاليا وأوروغواي

ذكر اتحاد الأوروغواي أن منتخبه يواجه اليوم نظيره الإيطالي وديا في مدينة نيس الفرنسية من دون مهاجم باريس سان جرمان إدينسون كافاني المصاب.

وأوضح الاتحاد في بيان أن كافاني «يشكو من رض عضلي في فخذه اليسرى» وأنه قرر عدم إشراكه في المباراة لتجنب تفاقم الإصابة.

وأصيب كافاني في المباراة التي خسرتها بلاده أمام جمهورية ايرلندا 1-3، وخرج بعد 12 دقيقة.

وبعد المباراتين الوديتين في أوروبا تلتقي الاوروغواي مع الأرجنتين في 31 أغسطس بمباراة حاسمة ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2018.