حقق البريطاني المصنف أول عالميا أندي موراي فوزه الـ 650 في مسيرته الاحترافية، والذي قاده إلى ربع نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس ثاني البطولات الأربع الكبرى.

وفاز موراي على الروسي كارين خاتشانوف 6-3 و6-4 و6-4، ليبلغ وصيف 2016 أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش ربع نهائي بطولة رولان غاروس المقامة على ملاعب ترابية للمرة السابعة.

وكسر موراي، وصيف البطل، إرسال منافسه مرتين في المجموعتين الأولى والثالثة، ومرة واحدة في المجموعة الثانية، وخسر في المقابل إرساله في الشوط الثامن من الثالثة.

ويسعى موراي إلى إحراز أول ألقابه في رولان غاروس، وأول ألقابه الكبرى في 2017، بعدما اكتفى هذه السنة بلقب دورة دبي، وبلغ نهائي دورة الدوحة حيث خسر أمام ديوكوفيتش.

ويتطلع موراي إلى لقب رابع كبير (بعد ويمبلدون 2013 و2016 وفلاشينغ ميدوز 2012).

ويلتقي موراي في ربع النهائي الياباني كي نيشيكوري الثامن الفائز على الإسباني فرناندو فرداسكو 0-6، 6-4، 6-4، 6-0.

وواصل السويسري فافرينكا الثالث عروضه الثابتة في البطولة وبلغ ربع النهائي من دون أن يخسر أي مجموعة بفوزه على الفرنسي غايل مونفيس 7-5 و7-6 (9-7) و7-5.

ويلتقي فافرينكا بطل 2015 في الدور المقبل الكرواتي مارين سيليتش السابع الفائز على الجنوب افريقي كيفن اندرسون 6-3 و3-0 ثم بالانسحاب.

وفافرينكا هو رابع لاعب في البطولة لم يخسر أي مجموعة بعد، حاله حال سيليتش والنمساوي دومينيك تييم السادس والإسباني رافايل نادال الرابع، الباحث عن لقبه العاشر في البطولة الفرنسية.

وبلغ اللاعبون الأربعة الدور ربع النهائي.

وخلت البطولة بخروج مونفيس من أي لاعب فرنسي في ربع النهائي للمرة الأولى منذ 2010.

من جهته، بلغ سيليتش ربع نهائي البطولة الفرنسية للمرة الأولى في مسيرته، وبات أول كرواتي يبلغ هذا الدور فيها منذ ماريو انسيتش وايفان ليوبيسيتش عام 2006.

ووجه موراي تحية إلى ضحايا اعتداءي لندن ومانشستر اللذين أوديا بـ 29 شخصا.

وقال«من الواضح أن مأساة فظيعة حصلت في لندن وباريس واجهت مشاكل أيضا في الأعوام الأخيرة».