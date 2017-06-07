حققت لكزس الانتصار الأول لها هذا الموسم من سلسلة سباقات «أوتوباكس سوبر جي تي 300» للعام 2017، وذلك بعد أن نجحت مركبة لكزس RC F GT3 التي تحمل الرقم 51 لفريق لكزس JMS P.MU LMcorsa ويقودها السائقان يويتشي ناكاياما وشو تسوبوي، في الفوز بالمركز الأول في الجولة الثانية من سلسلة سباقات «أوتوباكس سوبر جي تي 300»، والذي أقيم على حلبة فوجي اليابانية في ظروف مناخية جيدة. وامتدت الجولة الثانية التي تعد أكثر الفعاليات شعبية وتشويقا في سباقات هذه السلسلة من هذا الموسم على مسافة 500 كيلومترا، وهي ثاني أطول جولات منافسات فئة «سوبر جي تي»، واستمرت فترة السباق أكثر من ثلاث ساعات تخللتها منافسة حامية.

وقال تاكايوكي يوشيتسوغو، الممثل الرئيسي للمكتب التمثيلي لشركة تويوتا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، «قدم فريق مركبة لكزس RC F GT3 التي تحمل الرقم 51 أداء مميزا، وهو خير برهان على قدرة مركبة لكزس RC F ومستوى الكفاءة العالي الذي يتمتع به الفريق بأكمله في خوض السباقات. ولا يسعني إلا أن أهنئ السائقين وطاقم الدعم على تحقيق هذا الانجاز الاستثنائي».

وفي الدورة الـ 60، انفجر الإطار الأمامي الأيسر للمركبة المتصدرة عند المنعطف 300R، ما أجبرها على القيام بتوقف في نقطة الصيانة بشكل أبكر من المتوقع، لتفسح المجال للمركبة الثانية في الترتيب للانطلاق في الصدارة، تتبعها مركبة لكزس RC F GT3 رقم 51 بفارق زمني لا يتخطى الخمس ثواني في المركز الثاني. ومع توجه المركبة المتصدرة إلى نقطة التوقف للصيانة الدورية للمرة الثانية في الدورة الـ 70، عمل تسوبوي، الذي انفرد بالصدارة آنذاك، على رفع سرعته ليقلص الفارق الزمني حتى توقف للصيانة الدورية الثانية عند الدورة الـ 80.

ومع جلوس السائق ناكاياما خلف عجلة القيادة، تمكنت مركبة لكزس رقم 51 من الحفاظ على الصدارة.

وعلى الرغم من أن الفاصل الذي كان بينها وبين مركبة الفريق المنافس التي تطاردها مجرد ثانية واحدة فقط، فقد نجح السائق ناكاياما في التشبث بالصدارة منطلقا بسرعة خاطفة وصولا إلى خط النهاية، مانحا بذلك مركبة لكزس RC F GT3 والسائق الصاعد تسوبوي الفوز الأول في تاريخهما.

وقال السائق يويتشي ناكاياما «أشعر بسعادة بالغة لتمكننا من تحقيق الفوز هنا على حلبة فوجي التي تعد موطن مركبات لكزس. وفي الجولة الافتتاحية، لم تكن سرعة المركبة مناسبة لتحقيق الفوز، لذلك فقد اعتقدنا أننا سنمر بوقت عصيب هنا في فوجي لو بقي الحال على ما هو عليه.

من جانبه، قال السائق شو تسوبوي: قمت بقيادة المركبة في المرحلة الثانية من السباق، وكانت مهمتي تتمثل في أن أتقدم إلى ترتيب جيد استعدادا لأن يتولى زميلي السائق ناكاياما إنجاز المهمة في المرحلة الأخيرة، وقد كان ذلك جل ما يشغل تفكيري.