رغم وجود الكثير من الأسماء البارزة في عالم لاعبي كرة القدم ما بين الحاضرين والمعتزلين إلا أن جميع هؤلاء لم يظفروا بلقب دوري الأبطال.

وقد تم الكشف عن تشكيلة من أبرز اللاعبين الذين لم يتمكنوا من تحقيق «ذات الأذنين» وهم «الحارس بوفون، كانافارو، ماثيوس، تورام، بالاك، فابريغاس، فييرا، بيركامب، ابراهيموفيتش، الظاهرة رونالدو والملك توتي».

أعظم الأجيال

انضم الجيل الحالي لريال مدريد والذي حقق ثلاثة ألقاب لدوري الأبطال في آخر أربع سنوات إلى الأجيال العظيمة التي هيمنت على أوروبا. وأصبح الملكي الحالي من الأجيال المخلدة مثله مثل جيل دي ستيفانو بخمسينيات القرن الماضي وجيل ميلان مع المدربين ساكي وكابيلو أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات وأياكس بداية السبعينيات وبايرن ميونيخ منتصف السبعينيات وليفربول أواخر السبعينيات ومنتصف الثمانينيات وبرشلونة الذهبي مع بيب غوارديولا.

من سيفوز بجائزة الهدف الأجمل؟

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن أفضل 10 أهداف في مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2016/17، والتي توج بها ريال مدريد.

وحسب صحيفة ماركا الإسبانية فإن موقع الاتحاد الأوروبي سيجري استفتاء لاختيار أفضل هدف بين الـ 10 الأهداف، التي سجلت خلال الأدوار المختلفة للبطولة.

وجاءت قائمة الأهداف كالتالي:

1- هدف مانذوكيتش في شباك ريال مدريد في المباراة النهائية للبطولة.

2- هدف كاسيميرو بشباك نابولي، والذي احرزه على الطائر خلال دور الـ 16.

3- هدف الدنماركي ديلاني لاعب فريق كوبنهاغن بمرمى كلوب بروج البلجيكي.

4- هدف روبن نجم بايرن ميونيخ ضد آرسنال الإنجليزي.

5- هدف هيغوايين في مرمى موناكو الفرنسي في نصف نهائي البطولة.

6- هدف الألماني مسعود أوزيل صانع ألعاب آرسنال الذي تلاعب بمدافعي لودوغوريتس البلغاري.

7- هدف اللاعب الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان أمام روستوف الروسي.

8- هدف البرزايلي داني ألفيس أمام موناكو الفرنسي.

9- هدف الدون كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد في شباك سبورتينغ لشبونة من ركلة ثابتة.

10- هدف اللاعب الدولي التشيلي سانشسيز مهاجم آرسنال ضد لودوغوريتس.