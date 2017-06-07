أعلن أرسنال المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ضم البوسني سياد كولاشيناتس الظهير الأيسر لشالكه في صفقة انتقال حر. ونشر أرسنال بموقعه على الإنترنت صورة لكولاشيناتس بقميص النادي وكتب أنه سينضم للمعسكر التدريبي الشهر المقبل بعقد طويل المدى بشرط أن يستكمل الإجراءات المعتادة للتعاقد.

وأكد شالكه في بيان انتقال لاعبه إلى أرسنال بعقد حتى 2022.

وسيتنافس كولاشيناتس، الذي شارك في 17 مباراة مع البوسنة، على اللعب في مركز الظهير الأيسر لأرسنال مع ناتشو مونريال وكيران جيبس.

وسبق لكولاشيناتس (23 عاما) اللعب لمنتخبات ألمانيا للناشئين والشباب قبل أن يختار تمثيل البوسنة ويشارك في كأس العالم 2014.