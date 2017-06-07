أعلن المدرب السابق لنادي روما الايطالي لكرة القدم لوتشيانو سباليتي موافقته على تدريب انتر ميلان، وذلك قبل سفره الى الصين لمقابلة مالكي النادي قبيل تعيينه المرتقب بشكل رسمي قريبا.

وقاد سباليتي روما الى المركز الثاني في الدوري هذا الموسم خلف يوفنتوس الذي أحرز لقبه السادس تواليا، ويتوقع ان يسمى مدربا لانتر خلفا للمدرب المقال ستيفانو بيولي خلال الأيام المقبلة.

وقال سباليتي (58 عاما) للصحافيين في مطار ميلانو انه وافق على صفقة الانتقال وسيوقع بنودها رسميا قريبا، والمتوقع ان تضعه على رأس الجهاز الفني لانتر لمدة ثلاثة أعوام. وقال سباليتي «أنا سعيد لأنني سأكون مدربا لانتر». وأضاف «التوقيع؟ تم ترتيب كل شيء. قمنا بالأمور على الطريقة التقليدية وتصافحنا»، في إشارة الى ان الاتفاق بات منجزا.

من جهة اخرى، اعلن نادي فيورنتينا الايطالي عن تعاقده مع المدرب السابق للاتسيو وانتر ميلان ستيفانو بيولي لمدة عامين.

واقيل بيولي (51 عاما) من مهامه مدربا لانتر ميلان قبل 3 مباريات من نهاية موسم كان قريبا خلاله من حجز بطاقته الى مسابقة دوري ابطال اوروبا للموسم المقبل قبل ان ينهيه في المركز السابع وفشل حتى في ضمان بطاقة الى مسابقة الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ).

وتعجل فيورنتينا في التقدم بعرض للتعاقد مع بيولي الذي خاض معه 156 مباراة في الفترة بين 1989 و1995، وذلك بعد رحيل مدربه البرتغالي باولو سوزا، في محاولة لقيادته الى مركز يخوله المشاركة في احدى المسابقتين الاوروبيتين.

واوضح النادي في بيان «يعلن فيورنتينا ان النادي توصل الى اتفاق مع ستيفانو بيولي الذي أصبح مدربا للفريق الاول».