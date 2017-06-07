سيصبح قلب دفاع المنتخب الهولندي لكرة القدم فيرجيل فان دييك اغلى مدافع في العالم بانتقاله من ساوثمبتون الانجليزي الى مواطنه ليفربول، بحسبما ذكرت تقارير صحافية انجليزية.

وانضم فان دييك الى ساوثمبتون عام 2015 بعدما تألق في صفوف سلتيك بطل اسكتلندا، وسيكلف انتقاله الى ليفربول حسب هذه التقارير نحو 60 مليون جنيه استرليني (77 مليون دولار). وسيكسر انتقال فان دييك الرقم القياسي السابق الذي دفعه ليفربول لضم لاعب وهو 35 مليون جنيه عندما ضم المهاجم اندي كارول الى صفوفه عام 2011 من نيوكاسل.

اما الرقم القياسي السابق لضم مدافع فهو 50 مليون جنيه، ودفعه تشلسي الانجليزي عام 2014 الى باريس سان جرمان الفرنسي، لضم الدولي البرازيلي دافيد لويز.

وذكرت صحيفة «ذي صن» ان المدرب الالماني يورغن كلوب اقنع مالكي ليفربول بدفع اجر أسبوعي للاعب الهولندي يصل الى 200 الف جنيه ليصبح صاحب أعلى أجر في الفريق.

وفي برلين، أعلن بوروسيا دورتموند بطل كأس المانيا في كرة القدم تعيين الهولندي بيتر بوش مدربا له خلفا لتوماس توخل الذي فسخ العقد معه الشهر الماضي اثر تباينات مع الادارة.

وقال دورتموند في حسابه على موقع «تويتر»: «بيتر بوش هو المدرب الجديد لبوروسيا دورتموند. عقده سينتهي سنة 2019»، مؤكدا ان تفاصيل إضافية ستكشف خلال مؤتمر صحافي بعد ظهر امس الثلاثاء. وقاد بوش (53 عاما) اياكس امستردام الهولندي الى المباراة النهائية لمسابقة الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) التي خسرها امام مانشستر يونايتد الانجليزي 0-2.

وفي اسطنبول، ذكرت وسائل إعلام تركية ان لاعب برشلونة الاسباني أردا توران اعتدى لفظيا وجسيدا على أحد الصحافيين، على متن الطائرة التي أقلت المنتخب الوطني من سكوبيي، حيث خاض مباراة ودية تعادل فيها سلبا مع مقدونيا. وحسب صحيفة «حرييت»، شتم توران مرات عدة الصحافي الرياضي المخضرم بلال ميشي الذي يغطي نشاطات المنتخب منذ اكثر من ثلاثة عقود، ثم أمسكه بعنقه قبل ان يتدخل صحافيون آخرون.

ويتهم توران الصحافي بكتابة مقالات في صحيفة «ميلييت» خلال كأس اوروبا 2016 في فرنسا يؤكد فيها ان توران تشاجر مع المدرب فاتح تيريم على خلفية توزيع مكافآت البطولة على اللاعبين.

وحسب تقرير «حرييت»، قال توران للصحافي «من سمح لك بالصعود الى الطائرة يا ابن العاهرة؟ ممن استجديت (انا) المال؟».

وقال الصحافي في قناة «ان تي في» التركية ايفرين غوز الذي كان على متن الطائرة، ان رد فعل اللاعب «كان عنيفا بخصوص الانباء المتعلقة بمكافآت كأس اوروبا 2016».

أضاف «كان ثمة اعتداء جسدي، لقد امسك توران بعنقه». ودون الاعتراف بالاعتداء على الصحافي، اشار توران الى الشجار في رسالة طويلة في حسابه على انستاغرام، قائلا «لن اقبل بالاعتداء علي، على شخصيتي وعلى عائلتي. هل لدي الحق بما قمت به امس؟ لا اعرف.. لكن بدل الطعن في الظهر، أنا افضل الصراخ في الوجه».

واكد الصحافي ميشي انه سيتقدم بشكوى ضد اللاعب.

وأثار الاعتداء جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، اذ ندد مستخدمون بالتصرف «المخزي» لقائد المنتخب، بينما دافع آخرون عنه.