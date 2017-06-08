كشفت تقارير صحافية اقتراب الدولي التشيلي أليكسيس سانشيز مهاجم أرسنال من الانضمام لصفوف بايرن ميونيخ خلال هذا الصيف.

ووفقا لموقع «ترانسفير ماركت»، فإن فرصة انتقال سانشيز للبافاري، تتزايد يوما تلو الآخر، وان التفاصيل النهائية للصفقة قد تم الانتهاء منها بالفعل.

وأضاف الموقع: سانشيز متحمس للعب تحت قيادة كارلو أنشيلوتي المدير الفني للبافاري.

وأشار الموقع إلى أن النجم التشيلي سوف يتقاضى 7.4 ملايين جنيه إسترليني في العام. ويملك سانشيز عقدا مع الغانرز حتى صيف 2018، ولكن إدارة النادي الإنجليزي فشلت في التوصل لاتفاق معه للتجديد حتى الآن، بسبب الخلاف على بعض التفاصيل المادية.