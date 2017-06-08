ذكرت تقارير صحفية تقديم مان يونايتد الإنجليزي عرضاً للمهاجم ألفارو موراتا لاعب ريال مدريد الإسباني.

سكاي سبورت الإيطالية أشارت إلى تقديم يونايتد عرضاً للتعاقد مع موراتا بقيمة 52 مليون جنيه استرليني، فيما أكدت سكاي سبورت أيضاً أن ريال مدريد لن يفكر في بيع مهاجمه بمبلغ أقل من 78 مليون جنيه استرليني.



موراتا ذو الـ24 عاماً يرتبط بالرحيل عن ريال مدريد المتوج حديثاً بالدوري الاسباني وبطولة دوري أبطال أوروبا، بسبب قلة المشاركات مع فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

ميلان الإيطالي وتشلسي الإنجليزي أبرز الفرق التي ترغب في التعاقد مع موراتا، ولكن دخول يونايتد بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في خط المفاوضات قد يجعل مصير تلك الصفقة معلقاً لوقت أطول في الصيف الحالي.