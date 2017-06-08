تلقى الصربي نوفاك ديوكوفيتش حامل اللقب والمصنف ثانيا لخسارة مذلة في ربع نهائي بطولة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات الأربع الكبرى، أمس أمام النمساوي دومينيك تييم المصنف سادسا 7-6 (7-5)، 6-3، و6-0. وهي المرة الأولى منذ سبع أعوام يخرج ديوكوفيتش، بهذا الشكل المبكر من البطولة الفرنسية المقامة على ملاعب رولان غاروس الترابية.

ويلاقي تييم في نصف النهائي الإسباني رافايل نادال الرابع الذي تخطى مواطنه بابلو كارينيو بوستا العشرين 6-2 و2-0 ثم بالانسحاب بسبب الإصابة.

ويبحث نادال عن لقبه العاشر في رولان غاروس، وكان نادال متقدما 6-2 و2-0 قبل أن يقرر كارينيو، الذي تلقى علاجا طويلا بسبب إصابة بالبطن في نهاية المجموعة الأولى، قرر عدم استكمال المواجهة.

ولدى السيدات ضربت السويسرية تيميا باتشينسكي المصنفة 30 موعدا مع الشابة اللاتفية يلينا أوستابنكو في الدور نصف النهائي، بعد فوزهما في ربع النهائي على الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش والدنماركية كارولين فوزنياكي.

وهذه المرة الثانية تصل فيها باتشينسكي الى نصف نهائي البطولة الفرنسية بعد 2015 عندما خسرت امام الأميركية سيرينا وليامس في ثلاث مجموعات. فيما وصلت أوستابنكو المصنفة 47 عالميا للمرة الأولى في مسيرتها الى نصف نهائي احدى البطولات الكبرى. وباتت اول لاتفية تصل الى نصف نهائي احدى البطولات الكبرى.