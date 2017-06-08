اختبرت ألمانيا بطلة العالم تشكيلتها الجديدة بتعادل ودي أمام مضيفتها الدنمارك 1-1 في مباراة احتفالية للدنمارك بعد 25 سنة من تتويجها بطلة لأوروبا على حساب ألمانيا بالذات.

وسجل كريستيان اريكسن هدف السبق للدنمارك بعد سلسلة من الأخطاء الدفاعية استغلها لاعب وسط توتنهام الانجليزي، ليطلق تسديدة أرضية قوية من حافة المنطقة ارتدت من الحارس كيفن تراب داخل الشباك (18).

وقبل نهاية المباراة بدقيقتين اخطأ دفاع الدنمارك في تشتيت عرضية من الجهة اليسرى، فلعبها جوشوا كيميش أكروباتية جميلة من مسافة قريبة هزت شباك الحارس فريدريك رونو (88).

ووقف المدرب يواكيم لوف على بعض الوجوه الجديدة التي لم تحصل على فرصة المشاركة مع المنتخب الأول الذي أراح معظم أساسييه، وذلك قبل المشاركة في كأس القارات في روسيا بين 17 يونيو و2 يوليو المقبلين.

وتلعب ألمانيا في المجموعة الثانية التي تضم أستراليا وتشيلي والكاميرون.

وتخوض ألمانيا السبت المقبل مباراة سهلة على الورق مع ضيفتها سان مارينو في نورمبرغ ضمن المجموعة الثالثة من تصفيات مونديال 2018 التي تتصدرها بعد 5 جولات بخمسة انتصارات، بفارق خمس نقاط عن ايرلندا الشمالية و7 نقاط عن جمهورية تشيكيا.

وغاب عن تشكيلة لوف مهاجم لايبزيغ تيمو فيرنر (21 عاما) بسبب معاناته من عسر هضم.

ودفع لوف بتشكيلة تألفت من الحارس كيفن تراب واللاعبين ماتياس غينتر ونيكلاس سولي وأنطونيو روديغر ويوناس هكتور وجوشوا كيميش وسيباستيان رودي وليون غوريتسكا والقائد يوليان دراكسلر وساندرو فاغنر ولارس شتيندل.

وزج في الشوط الثاني بكريم دميرباي وايمري جان وأمين يونس ويوليان براندت ومارفن بلاتنهادرت.