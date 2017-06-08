تخوض فنزويلا اليوم تجربتها الأولى في نصف نهائي كأس العالم للشباب لكرة القدم (دون 20 عاما) في كوريا الجنوبية، عندما تلتقي الاوروغواي، فيما تتطلع انجلترا الى الثأر من ايطاليا التي أخرجتها من الدور نصف النهائي لبطولة أوروبا تحت 19 عاما العام الماضي.

وستجمع المباراة النهائية الاحد في سوون، منتخبين احدهما من أوروبا والآخر من أميركا الجنوبية، في تكرار لنهائي النسخ الثلاث الماضية، بينها نسخة 2015 الاخيرة التي أحرزتها صربيا بفوزها على البرازيل 2-1 بعد التمديد.

ومنذ بداية البطولة، اعتبرت الاوروغواي أحد المنتخبات المرشحة وتتطلع التشكيلة التي يقودها لاعب الوسط رودريغو بنتانكور الذي انتقل أخيرا إلى يوفنتوس الايطالي، إلى محو خيبة لازمت المنتخب في تاريخ هذه البطولة، بعدما حل وصيفا في 1997 و2013.

وتسعى الاوروغواي إلى تخطي فنزويلا، الأمر الذي لا يبدو سهلا أمام منتخب يتميز بقوة دفاعه، اذ لم تهتز شباكه إلا مرة واحدة في خمس مباريات.



ويعتمد المنتخب على لاعبين تقنيين في طليعتهم بيناراندا. إلا ان المنتخب الفنزويلي يعاني من إرهاق لاعبيه، بعد خوضهم وقتين إضافيين في الدور ثمن النهائي أمام اليابان (1-0)، وربع النهائي أمام الولايات المتحدة (2-1).

وفي المقابل، خبر منتخب الاوروغواي ركلات الترجيح في المباراة أمام البرتغال في ربع النهائي (5-4 بعد تعادلهما 2-2). وفي سوون تجمع ثانية مباراتي نصف النهائي منتخبي ايطاليا القوي تكتيكيا ومنتخب انجلترا الطامح الى الثأر. ويتميز المنتخب الانجليزي بلاعبين مهاريين بينهم لوكمان والمهاجم دومينيك سولانك.

وتخطت انجلترا كوستاريكا 2-1 في دور الـ 16 ثم المكسيك 1-0 في ربع النهائي.

في حين تبدو التشكيلة الايطالية متماسكة وتعول على القوة في دفاعها وعلى سرعة التحرك عبر الاجنحة، وإرسال الكرات الطويلة الى المهاجمين ريكاردو اورسوليني واندريا فافيلي.



ويضم المنتخب أيضا صاحب التسديدات المميزة بقدمه اليسرى فيديريكو ديماركو، الذي قدم الكثير أمام زامبيا في ربع النهائي، بتسجيله هدف التعادل 2-2 من ضربة حرة، ليفرض بعدها وقتا إضافيا فاز فيه منتخب بلاده 3-2.