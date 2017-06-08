أصبح مان يونايتد النادي الأعلى قيمة في كرة القدم، طبقا لما نشره التقرير السنوي لمجلة فوربس، ليحل بدلا من ريال مدريد بطل أوروبا.

وقدرت فوربس نادي الملقب بـ «الشياطين الحمر» بقيمة 3.69 مليارات دولار، بزيادة قدرها 11%، عن العام الماضي.

وقالت المجلة في بيان إن هذه شهادة لقوة العلامة التجارية لـ «المان»

وحل برشلونة ثانيا في القائمة بقيمة قدرها 3.64 مليارات دولار، بينما تراجع ريال مدريد الذي تصدر القائمة في السنوات الأربع الماضية إلى المركز الثالث، بقيمة قدرها 3.58 مليارات دولار.

وجاء بايرن ميونيخ، بطل ألمانيا رابعا بقيمة 2.71 مليار دولار، ومان سيتي الخامس بقيمة 2.08 مليار دولار.

وظهرت ستة من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، في قائمة العشرة الأوائل، في وجود أرسنال وتشلسي وليفربول وتوتنهام أيضا، وجاء يوفنتوس، بطل إيطاليا تاسعا بقيمة 1.26 مليار دولار.

وقالت مجلة فوربس، أيضا إن متوسط قيمة أول 20 ناديا، ارتفع بنسبة 3%، خلال العام الماضي إلى 1.48 مليار دولار.

عقود الرعاية

وفي تقرير أصدرته مجلة فوربس حول أكثر الأندية تحقيقا للدخول بسبب عقود الرعاية السنوية فقد احتل البارسا المركز الأول.

فالنادي الكاتالوني يحصل على 233 مليون دولار سنويا من حقوق الرعاية يليه ريال مدريد بفارق 17 مليون دولار، بينما يحل مان يونايتد ثالثا بـ 214 مليون دولار، أما في المركز الرابع فقد تواجد تشلسي بـ 148 مليون دولار يليه بايرن ميونيخ بـ 109 ملايين دولار.