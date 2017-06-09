بات غولدن ستايت ووريرز على بعد فوز واحد من استعادة اللقب بعد ان حقق ثلاثة انتصارات متتالية على كليفلاند كافالييرز بطل الموسم الماضي عندما هزمه 118-113 في السلسلة النهائية من البطولة.

وهو النهائي الثالث على التوالي بين الفريقين فتوج غولدن ستايت في المرة الاولى (2015)، وتقدم في الثانية 3-1 قبل ان يفقد اللقب لصالح منافسه الذي فاز في المباريات الثلاث الاخيرة في سابقة لم تحدث من قبل في تاريخ الدوري.

وكان نجم كليفلاند «الملك» ليبرون حيمس ورفاقه على وشك تحقيق الفوز الاول على ارضهم بعد ان تقدموا في نهاية الربع الثالث بفارق خمس نقاط 94-89 (الربع الاول 32-39 والثاني 29-28 والثالث 33-22) بعد صحوة كبيرة من كايري ايرفينغ الذي كان شبه غائب عن الاجواء في المباراتين السابقين، وسجل في هذا الربع نصف نقاط فريقه (16 نقطة).

وظل كليفلاند متقدما بفارق ست نقاط حتى قبل ثلاث دقائق من النهاية (113-107)، لكن كيفن دورانت الذي سجل ثلاثية قبل 45 ثانية من النهاية، وستيفن كوري استغلا انخفاض اللياقة البدية والتركيز الذهني لدى لاعبي المنافس وتكفلا بتسجيل النقاط الـ11 الاخيرة لغولدن وبالتالي تأمين الفوز الثالث تواليا.

وفاز غولدن ستايت ووريرز على ارضه في المباراتين الاوليين 113-91 و132-113، وحسم النتيجة فيهما مع نهاية الربع الثالث.

وتقام المباراة الرابعة فجر الغد على ملعب كليفلاند، وفي حال فوز غولدن ستيت فيها سيحرز اللقب الثاني في آخر ثلاثة مواسم بعد ان يكون قد ثأر من كليفلاند والخامس في مسيرته (بعد 1947 و1956 و1975 و2015).

وسجل دورانت 31 نقطة مع 8 متابعات، وكلاي طومسون 30 نقطة مع 6 متابعات وكوري 26 نقطة مع 13 متابعة للفائز، وليبرون جيمس 39 نقطة مع 11 متابعة و9 تمريرات حاسمة وكايري ايرفينغ 38 نقطة مع 6 متابعات ودجي آر سميث 16 نقطة للخاسر.

وحقق ووريرز فوزه الخامس عشر على التوالي في البلاي (دون اي خسارة)، وهذا لم يحدث في تاريخ البطولات الاميركية الثلاث الكبرى للمحترفين وهي البيسبول والهوكي على الجليد وكرة القدم الاميركية (الركبي).

واعتاد غولدن ستايت (67 فوزا و15 خسارة في الدوري المنتظم) في المواسم الثلاثة الاخيرة على تحقيق الارقام القياسية، وقد يصبح في حال فوزه بالمباراة الرابعة اول فريق يحقق 16 انتصارا متتاليا في البلاي اوف دون اي هزيمة.