أعلن اشبيلية رابع الدوري الاسباني تعيين الارجنتيني ادواردو بيريتزو مدربا لفريقه في الموسمين المقبلين خلفا لمواطنه خورخي سامباولي المنتقل للإشراف على منتخب الأرجنتين.

وأوضح النادي الاسباني في بيان «ان اشبيلية وإدواردو بيريتزو توصلا الى اتفاق مبدئي ليكون الأرجنتيني المدرب الجديد للفريق في الموسمين المقبلين».

وتابع «سيصل بيريتزو الى اشبيلية في الأيام القليلة المقبلة لتوقيع العقد وتقديمه رسميا».

وكان بيريتزو اعلن بعد نهاية الموسم تخليه عن منصبه في سلتا فيغو بعد ثلاثة مواسم ناجحة معه، حيث قاده الى نصف نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» في الموسم المنصرم قبل ان يخرج امام مان يونايتد الانجليزي بصعوبة.