كشف المهاجم الدولي الاسباني دييغو كوستا انه يريد الرحيل عن تشلسي لأن مدرب الفريق الإيطالي انطونيو كونتي لا يريد استمراره مع الفريق.

ولعب كوستا دورا بارزا في فوز تشلسي بلقب الدوري الانجليزي هذا الموسم بتسجيله 22 عاما.



وأكد كوستا أن ليس لديه أي خيار سوى مغادرة تشلسي بعد ان أبلغ من كونتي أنه لا مستقبل له مع الفريق.



وقال كوستا بعد تعادل منتخب اسبانيا مع نظيره الكولومبي 2-2 في مورسيا «سأكون صريحا، تلقيت رسالة من المدرب، كونتي، بأنني لست جزءا من خططه».



وتابع «حاليا أنا لاعب في تشلسي لأن لدي عقدا معه، ولكن إذا كان المدرب لا يريدني فحينها يتعين علي المغادرة».