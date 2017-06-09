يخوض منتخب الارجنتين مباراته الاولى بقيادة مدربه الجديد خورخي سامباولي ضد نظيره البرازيلي الجمعة في ملبورن الاسترالية في قمة كروية ودية بين قطبي اميركا الجنوبية.

وتعاقد الاتحاد الارجنتيني مع سامباولي مدرب اشبيلية الاسباني في الموسم الماضي لخلافة ادغاردو باوتسا المقال من منصبه، أملا في احياء امل منتخب التانغو في التأهل الى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

ويلتقي قطبا اميركا الجنوبية على ملعب ملبورن للكريكيت أمام 100 ألف متفرج، قبل ان يعاود منتخب الارجنتين سعيه للحاق باحدى البطاقات المؤهلة الى كأس العالم، حين يلتقي نظيره الاوروغوياني في 31 اغسطس المقبل.



وأكد سامباولي في ملبورن انه يعول على ميسي لإعادة احياء امل المنتخب في التأهل الى كأس العالم.

وعانت الارجنتين كثيرا في التصفيات المؤهلة الى المونديال وبات سامباولي ثالث مدرب فيها بعد خيراردو مارتينو وباوتسا.

وأشار الى انه يرغب في مواجهة البرازيل لمتابعة التناغم بين ميسي وانخل دي ماريا لاعب وسط باريس سان جرمان الفرنسي.

وكان سامباولي (57 عاما) اكد لدى الاعلان الرسمي عن توليه منصبه انه حقق حلمه بتدريب منتخب الارجنتين ونجمه ميسي.

وتبقى للأرجنتين 4 مباريات في التصفيات، فبعد الاوروغواي، تستضيف على ارضها فنزويلا في 5 سبتمبر وبيرو في 5 اكتوبر المقبلين، قبل ان تنهي التصفيات في كيتو بمواجهة الاكوادور في 10 منه.

ويضم هجوم الارجنتين اضافة الى ميسي وايكاردي، غونزالو هيغواين وباولو ديبالا اللذين قادا يوفنتوس الايطالي الى المباراة النهائية لدوري ابطال اوروبا.

في المقابل، فان مدرب المنتخب البرازيلي تيتي كان اعلن ايضا تشكيلة لمواجهة الارجنتين خلت من أبرز النجوم بعد ان قرر اراحة مهاجم برشلونة الإسباني نيمار ومارسيلو وكاسيميرو (ريال مدريد) وداني ألفيش (يوفنتوس).

إعصار إيطالي

فاز المنتخب الايطالي على نظيره الاوروغوياني 3-0 في مباراة دولية ودية.

وسجل مدافع اتلتيكو مدريد الاسباني خوسيه ماريا خيمينيز (7 خطأ في مرماه) ومهاجم انتر ميلان إيدر مارتينز (83) وقائد روما دانييلي دي روسي (92) الاهداف.



وخاضت الاوروغواي المباراة في غياب مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي إدينسون كافاني بسبب الإصابة، ومهاجم برشلونة الاسباني لويس سواريز.



وتستعد ايطاليا لمواجهة ليشتنشتاين الاحد المقبل في الجولة السادسة من منافسات المجموعة السابعة ضمن التصفيات الاوروبية المؤهلة لمونديال 2018

تعادل عادل

أفلت منتخب اسبانيا من الخسارة أمام ضيفه الكولومبي وخرج متعادلا معه 2-2 في مباراة دولية ودية ضمن استعداداتهما لتصفيات كأس العالم.

وتقدمت اسبانيا عبر دافيد سيلفا في الدقيقة 22، لكن كولومبيا ردت مرتين عبر ادوين كاردونا ورادامل فالكاو في الدقيقتين 40 و55، ثم انقذ الفارو موراتا منتخب بلاده من الخسارة بتسجيله هدف التعادل قبل النهاية بثلاث دقائق.



وتجنب المدرب خولن لوبيتيغي بالتالي تلقي خسارته الاولى مع الماتادور.