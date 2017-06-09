تشهد مباريات اليوم في الجولة السادسة من تصفيات اوروبا لكرة القدم المؤهلة الى مونديال روسيا 2018 قمة بين فرنسا ومضيفتها السويد في المجموعة الأولى، فيما تستمر المطاردة بين سويسرا والبرتغال في الثانية.

ويتأهل الى النهائيات مباشرة صاحب المركز الاول في كل من المجموعات التسع، فيما تلعب أفضل ثمانية منتخبات في المركز الثاني الملحق الفاصل الذي يتأهل عنه اربعة منتخبات ليصبح المجموع 13 منتخبا من القارة الاوروبية اضافة الى روسيا المضيفة.

وتتصدر الديوك وصيفة بطلة كأس أوروبا 2016، ترتيب المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن السويد التي خسرت أمامها 1-2 ذهابا والباحثة عن تأهلها لأول مرة منذ 2006.

لكن هذه المجموعة قد تشهد تقلبات جذرية في ظل تواجد بلغاريا (9 نقاط) وهولندا الجريحة (7 نقاط) في المركزين الثالث والرابع.

ولن يضمن الفوز للاعبي المدرب ديدييه ديشان في ستوكهولم حجز البطاقة الى روسيا، الا انه سيبعد «الديوك» في الصدارة.

وسحقت فرنسا، بطلة 1998، ضيفتها الباراغواي 5-0 وديا مطلع الشهر الجاري بأهداف أوليفييه جيرو (3) وموسى سيسوكو وانطوان غريزمان.

وفي المجموعة عينها، تبدو هولندا وصيفة بطلة مونديال 2010 وثالثة 2014 والباحثة عن التأهل للمرة الحادية عشرة في تاريخها، مجبرة على الفوز على ضيفتها لوكسمبورغ (نقطة) في روتردام، والا ستقترب أكثر من الغياب عن ثاني حدث عالمي على التوالي بعد كأس أوروبا 2016.

وكانت هولندا فازت ذهابا 3-1.



واستعدت للمباراة بفوزين على المغرب 2-1 بهدفي كوينسي برومس وفنسنت يانسن، وساحل العاج 5-0 بتشكيلة شبه احتياطية سجل لها جويل فيلتمان (2) وأريين روبن ودايف كلاسن ويانسن.

ودعا قائد هولندا روبن زملاءه «الى الصلاة من اجل فوز فرنسا على السويد لنحيي املنا بانتزاع المركز الثاني في المجموعة في حال تخطينا لوكسمبورغ لنخوض بعدها الملحق».

وقاد المنتخب «البرتقالي» في مباراته وساحل العاج مساعد المدرب فريد غريم قبل انتقال الدفة رسميا الثلاثاء الى المدرب ديك ادفوكات الذي يعود الى المنتخب للمرة الثالثة.

واشرف أدفوكات على هولندا بين 1992 و1994 وبين 2002 و2004، وتسلم موقعه بدلا من داني بليند المقال بعد الخسارة الأخيرة أمام بلغاريا 0-2 في مارس الماضي.

وتلتقي هولندا مع فرنسا في 31 اغسطس وبلغاريا في 3 سبتمبر.

وتحل بلغاريا الثالثة ضيفة على بيلاروسيا الخامسة (نقطتان).

وفي المجموعة الثانية، تستمر المبارزة بين البرتغال بطلة أوروبا (12 نقطة) وسويسرا المتصدرة (15) والباحثة عن التأهل للمرة الرابعة على التوالي، عندما تحل الأولى ضيفة على لاتفيا وصيفة القاع (3 نقاط) في ريغا، والثانية على جزر فارو الرابعة (5) في تورشافن.

وفازت البرتغال ذهابا 4-1 وسويسرا 2-0، علما بان المنتخبين يلتقيان في سويسرا في المرحلة الاخيرة في 10 أكتوبر.

وحققت البرتغال التي تستعد ايضا للمشاركة في كأس القارات في روسيا، بداية بطيئة عندما خسرت أمام سويسرا 0-2، بيد ان كريستيانو رونالدو وزملاءه حصدوا بعد ذلك أربعة انتصارات متتالية.

ويتصدر رونالدو، المنتشــــي باحــرازه لقـــب دوري ابطال اوروبا للمرة الثانية على التوالي مع فريقه ريال مدريد الاسباني، ترتيب الهدافين (9) في التصفيات، بفارق هدف عن الپولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وتأمل المجر الثالثة (7) بانزلاقة برتغالية لتقليص الفارق معها الى نقطتين في حال عودتها فائزة من أندورا الاخيرة (نقطة).

وفي المجموعة الثامنة التي انتهت قمتها الاخيرة بتعادل بلجيكا المتصدرة (13) ومطاردتها اليونان (11)، تحل الأولى ضيفة على استونيا وصيفة القاع (4)، والثانية على البوسنة والهرسك الثالثة (10) والباحثة عن التأهل مرة ثانية على التوالي في زينيكا.

وتسعى بلجيكا إلى بلوغ النهائيات مرتين متتاليتين منذ 1998-2002، واليونان مرة ثالثة على التوالي ورابعة في تاريخها.