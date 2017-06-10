تقدّم الاتحاد السعودي لكرة القدم باعتذار عن عدم التزام لاعبي منتخب بلاده الوقوف دقيقة صمت حدادا على ضحايا الاعتداء الذي تعرضت له لندن، وذلك خلال مباراة ضمن تصفيات كأس العالم 2018 مع استراليا، ما أثار انتقادات واسعة.

والتقت السعودية وأستراليا في مدينة أديلاييد ضمن الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثانية للدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة الى مونديال 2018 في روسيا، وخسر المنتخب السعودي 2-3.

وبدأت المباراة بالوقوف دقيقة صمت حدادا على ضحايا اعتداء لندن السبت الماضي، والذي أوقع ثمانية قتلى وتبناه تنظيم الدولة الاسلامية.

وفي حين اصطف اللاعبون الاستراليون عند دائرة منتصف الملعب، انتشر اللاعبون السعوديون في أرجاء الملعب، فيما بدا انه عدم التزام بدقيقة الصمت التي أعلنت في بداية المباراة.

وفي ظل الانتقادات الواسعة التي لقيتها هذه الخطوة، أصدر الاتحاد السعودي بيانا بالانجليزية أكد فيه انه «يأسف بشدة ويعتذر بلا تحفظ لأي إساءة تسبب بها عدم التزام بعض أفراد المنتخب الممثل للمملكة العربية السعودية بالالتزام رسميا بدقيقة الصمت لذكرى ضحايا اعتداء لندن الإرهابي».

وشدد على ان «اللاعبين لم يتعمدوا اي قلة احترام لذكرى الضحايا او التسبب بأي إزعاج لعائلاتهم، أصدقائهم، أو أي فرد تأثر بالفظاعة».

وكان رئيس الوزراء الاسترالي مالكون تورنبول ردا على سؤال عما جرى في بداية المباراة، ان «الجميع، الجميع يجب ان يكونوا موحدين في إدانة الإرهابيين، ويظهروا الحب والتعاطف للضحايا وعائلاتهم»، علما ان أستراليين كانا من بين الضحايا.

أما الاتحاد الأسترالي لكرة القدم فأكد انه تواصل مع الاتحادين الآسيوي والسعودي قبل المباراة للوقوف دقيقة صمت.

وأشار متحدث باسم الاتحاد الأسترالي لوكالة فرانس برس ان «الاتحاد الآسيوي والاتحاد السعودي وافقا على الوقوف دقيقة صمت»، مشيرا الى ان «الاتحاد الأسترالي أبلغ في وقت لاحق من مسؤولي المنتخب السعودي ان هذا التقليد لا يتوافق مع التقاليد السعودية، وان اللاعبين سيبقون في النصف المخصص لهم من الملعب ويحترمون تقليدنا».

وانتهت المباراة بفوز استراليا 3-2، لتنتزع المركز الثاني في المجموعة من السعودية، رافعة رصيدها الى 16 نقطة بفارق الأهداف عنها. وتتصدر اليابان المجموعة بالرصيد نفسه، وهي تحل ضيفة على العراق الثلاثاء المقبل في طهران.