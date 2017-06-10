البدري يرحب بالتعاقد مع المغربي أزارو

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

تترقب الجماهير الكروية المصرية والتونسية المواجهة المرتقبة لمنتخبي «الفراعنة» و«نسور قرطاج» مساء غد الأحد على ملعب رادس بتصفيات أمم أفريقيا 2019 بالكاميرون.. ولأهمية المباراة التي تأتي في بداية هذه التصفيات ولأن متصدر المجموعة هو وحده الذي سيتأهل للنهائيات، فقد اتفق المدربان هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب الفراعنة ونبيل معلول المدير الفني لنسور قرطاج، على اعلان الحذر المبكر من المنتخب الآخر، وان هذه المباراة هي مفتاح الصعود للنهائيات رغم إنها في بداية التصفيات.

وقال نبيل معلول: «مباراة منتخب مصر ستكون صعبة، خصوصا أنه وصيف النسخة الأخيرة من كأس أمم أفريقيا، كما أنه يتصدر حاليا ترتيب المنتخبات الأفريقية الذي أصدره الفيفا».

واضاف ان المواجهة مع مصر ستكون «ديربي» قويا، وسيكون فيه الرهان كبيرا، وعبر معلول عن ارتياحه لأجواء المعسكر، والتدريبات التي يجريها الفريق، مشيرا إلى أنه عمل على الاحتفاظ بالأشياء الإيجابية التي نفذها المدرب السابق هنري كاسبرزاك وتدارك السلبيات، فيما طالب الأرجنتيني هيكتور كوبر لاعبي فريقه بالتحلي بالروح القتالية التي ظهر بها في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، في مواجهة تونس يوم الأحد المقبل بستاد رادس.

و طالب كوبر اللاعبين بالتركيز الشديد لتخطي تونس، باعتبار أن ضربة البداية في أي بطولة تكون صعبة ولا بد من الفوز.

وحذر المدرب الأرجنتيني اللاعبين من قوة المنافس، ومطالبتهم بالالتزام بالتعليمات مع استحضار روح بطولة الأمم الافريقية الأخيرة بالغابون.

رئيس «فيفا» يهنئ الأهلي

تلقى النادي الأهلي المصري تهنئة جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عبر الاتحاد المصري لكرة القدم بمناسبة فوزه بمسابقة الدوري العام هذا الموسم، للمرة الـ 39 في تاريخه.

وحرص رئيس الاتحاد الدولي في رسالته، على توجيه التهنئة لجماهير ومنظومة النادي الأهلي، الفنية والإدارية والطبية، على هذا الإنجاز الكبير.

في شأن متصل، وقع المغربي وليد أزارو، مهاجم منتخب المغرب، عقود انتقاله للنادي الأهلي، عبر البريد الإلكتروني.

وأرسل مسؤولو الأهلي العقود للاعب المغربي الذي وقع بعدما توصل الفريق الأحمر لاتفاق مع إدارة الدفاع الحسني الجديدي المغربي، لضم اللاعب في الموسم الجديد.

وكان أزارو قد دخل دائرة اهتمامات الأهلي، بناء على ترشيح علاء ميهوب، مدير لجنة الإحصاء والتحليل بالقلعة الحمراء، الذي سافر للمغرب وأقنع اللاعب بخوض تجربة اللعب بالأهلي.

وأبدى حسام البدري، المدير الفني للشياطين الحمر، ترحيبه الشديد بالتعاقد مع اللاعب المغربي، في ظل اقتناعه بقدرات أزارو التهديفية، وقدرته على تعويض هروب الإيفواري سليماني كوليبالي.

ومن المنتظر أن يرسل الدفاع الجديدي المغربي، الاستغناء الخاص باللاعب خلال الايام القادمة للنادي الأهلي، على أن ينضم أزارو للفريق الأحمر عقب نهاية مباراة المنتخب المغربي مع الكاميرون، في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019.

وكشف المهاجم المغربي، عن أنه أبلغ مجلس إدارة الدفاع الجديدي برغبته في الانضمام للأهلي، وموافقته على العرض المقدم من الفريق، الذي احتفظ مؤخرا بلقب الدوري المصري للموسم الثاني على التوالي.

واضاف أزارو: أعلم جيدا أن الأهلي سيكون بوابتي للانتقال للعب في أكبر وأعظم الأندية الأوروبية.