لحقت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة ثالثة باللاتفية يلينا أوستابنكو الى المباراة النهائية لبطولة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات الأربع الكبرى، بفوزها على التشيكية كارولينا بليسكوفا الثانية 6-4 و3-6 و6-3 في ربع النهائي.

وهي المرة الثانية التي تبلغ فيها هاليب نهائي رولان غاروس بعد عام 2014 عندما خسرت امام الروسية ماريا شارابوفا.

وستضمن هاليب المركز الأول في صدارة تصنيف اللاعبات المحترفات في حال تتويجها باللقب.

وكانت اوستابنكو بلغت النهائي في وقت سابق بفوزها على السويسرية تيميا باتشينسكي المصنفة في المركز الثلاثين 7-6 (7-4) و3-6 و6-3.

وبلغت الناشئة اللاتفية يلينا أوستابنكو المباراة النهائية يوم احتفالها بعيد ميلادها الـ 20.

وهي المرة الأولى التي تبلغ فيها اوستابنكو المباراة النهائية لإحدى البطولات الكبرى، علما انها كانت تخوض دور الأربعة للمرة الاولى في مسيرتها ايضا في الغراند سلام. كما انها اول لاتفية تحقق هذين الإنجازين.

وتشارك أوستابنكو للمرة الثانية فقط في رولان غاروس، ففي العام الماضي خرجت من الدور الاول على غرار مشاركتها في البطولات الكبرى الثلاث الأخرى (ويمبلدون والولايات المتحدة على ملاعب فلاشينغ ميدوز وأستراليا).

وهي المباراة النهائية الرابعة لاوستبنكو في مسيرتها الاحترافية وهي لا تزال تلهث وراء باكورة ألقابها، حيث خسرت نهائي دورة كيبيك الكندية عام 2015 أمام الألمانية انيكا بيك، ونهائي الدوحة عام 2016 أمام الإسبانية كارلا سواريز نافارو، ونهائي دورة تشارلستون الاميركية هذا العام امام الروسية داريا كاساتكينا.