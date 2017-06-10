تبدو ألمانيا بطلة العالم مرشحة فوق العادة لتحقيق فوزها السادس على التوالي عندما تستضيف سان مارينو اليوم في الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثالثة ضمن التصفيات الاوروبية المؤهلة الى مونديال روسيا 2018، بينما يبرز دربي اسكتلندا - انجلترا في المجموعة السادسة.

في المباراة الأولى في نورمبرغ، لا يتوقع ان يواجه المنتخب الألماني صعوبة في تخطي عقبة سان مارينو المتواضعة وصاحبة المركز الأخير في المجموعة وذلك للفوارق الكبيرة بين الطرفين.

وتتصدر ألمانيا الترتيب برصيد 15 نقطة من 5 انتصارات وسجل خط هجومها 20 هدفا بينها ثمانية اهداف في مرمى سان مارينو خلال مباراة الذهاب على أرض الأخيرة، بينما منيت سان مارينو بخمس هزائم واهتزت شباكها 23 مرة وسجلت هدفا واحدا فقط أمام النروج (1-4)، عن طريق ماتيا ستيفانيلي ليوصف بعدها بالـ«أسطورة».

ديربي الجارين الغريمين

وتتجه الأنظار الى ملعب «هامبدن بارك» في غلاسكو الذي سيكون مسرحا لقمة الغريمين اسكتلندا وانجلترا.

وتكتسي المواجهات بين المنتخبين ندية تاريخية كبيرة وما يزيد سخونتها ان اسكتلندا تسعى للثأر لخسارتها الكبيرة ذهابا في لندن 0-3 في اول مباراة للمدرب غاريث ساوثغيت على رأس الادارة الفنية لمنتخب «الاسود الثلاثة» وكانت بصفة مؤقتة عقب اقالة سام الاردايس، قبل ان يتم تثبيته.

وتتصدر انجلترا مجموعتها برصيد 13 نقطة بفارق 4 نقاط أمام سلوفاكيا التي تحل ضيفة على ليتوانيا قبل الأخيرة، فيما تحتل اسكتلندا المركز الرابع برصيد سبع نقاط.

ومنذ المباراة الأولى بينهما في نوفمبر 1872، التقى الجاران تقريبا كل عام حتى 1984، عندما ألغيت بطولة بريطانيا للأمم. ويلتقي المنتخبان للمرة 114، وفازت انجلترا في المباريات الثلاث الأخيرة (بينها مباراتان وديتان)، فيما يعود الفوز الاخير لاسكتلندا الى 18 عاما وتحديدا 17 نوفمبر 1999 في اياب الملحق المؤهل الى كأس اوروبا 2000 بهدف وحيد سجله دون هاتكينسون في ويمبلي، بعد الخسارة بثنائية لبول سكولز ذهابا.

وفي المجموعة ذاتها، تلعب ايضا سلوفينيا الثالثة (8 نقاط) مع مالطا الأخيرة من دون رصيد.

وفي المجموعة الخامسة، تسعى پولندا الى استغلال عاملي الارض والجمهور لتعزيز صدارتها عندما تستضيف رومانيا الرابعة.

وتتصدر پولندا المجموعة بـ 13 نقطة بفارق 6 نقاط امام مطاردتيها المباشرتين مونتينيغرو والدنمارك. وتخوض مونتينيغرو اختبارا سهلا نسبيا أمام ضيفتها ارمينيا الخامسة (6 نقاط)، والأمر ذاته بالنسبة للدنمارك امام مضيفتها كازخستان الاخيرة بنقطتين.

المكسيك بثبات نحو النهائيات

خطا منتخب المكسيك خطوة إضافية نحو بلوغ نهائيات كأس العالم روسيا 2018 بفوزه الصريح على هندوراس 3-0 ضمن تصفيات الدور الحاسم من منطقة كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) المؤهلة الى النهائيات، بينما تقدمت الولايات المتحدة الى المركز الثالث المؤهل مباشرة بفوزها على ترينيداد وتوباغو.

ورفعت المكسيك رصيدها الى 13 نقطة من 15 ممكنة مقابل 8 لكوستاريكا الثانية و7 للولايات المتحدة في المركز الثالث.

وتتأهل المنتخبات الثلاثة الاولى في الترتيب الى النهائيات مباشرة في حين يخوض الرابع الملحق الدولي مع خامس اسيا.