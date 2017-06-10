أفادت تقارير صحافية بريطانية بان نادي مان يونايتد لن يعرض على مهاجمه السويدي المصاب زلاتان ابراهيموفيتش تمديد عقده الذي ينتهي نهاية يونيو.

وأفادت شبكة «سكاي سبورتس» الإنجليزية بان اسم ابراهيموفيتش (35 عاما) «يرجح ان يكون على لائحة اللاعبين المسرحين التي يتوقع ان ينشرها الدوري الانجليزي الممتاز».

ويغيب ابراهيموفيتش عن صفوف «الشياطين الحمر» منذ أسابيع، بعد تعرضه في أبريل لإصابة خطرة في ركبته خلال مباراة مع أندرلخت البلجيكي في مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ».

وخضع المهاجم الذي انضم الى يونايتد الصيف الماضي في عقد لسنة واحدة، في مايو لجراحة في الركبة، أكد جراحه من بعدها قدرته على مواصلة اللعب «لسنوات».