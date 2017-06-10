وقع المدرب سيرجيو كونسيساو عقدا للإشراف على نادي بورتو البرتغالي.

وكانت تسمية كونسيساو مدربا لبورتو متوقعة بعد ان أعلن ناديه السابق نانت الفرنسي رحيله، مشيرا الى رغبته الكبيرة في الالتحاق بوصيف بطولة البرتغال الذي دافع عن ألوانه من 1996 الى 1998 ثم من يناير الى يونيو 2004.

وكان كونسيساو دافع عن ألوان منتخب البرتغال وعن أندية لاتسيو وإنترميلان الإيطاليين وستاندارد لياج البلجيكي.

وكان كونسيساو تولى تدريب نانت في ديسمبر الماضي عندما كان يحتل المركز التاسع عشر ونجح في قيادته لإنهاء الموسم في المركز السابع.