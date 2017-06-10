منح المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم مديره الفني الجديد خورخي سامباولي أفضل بداية ممكنة لمسيرته مع الفريق وذلك بالفوز على نظيره البرازيلي 1-0 امس في المباراة الودية التي أقيمت بينهما في ملبورن ضمن استعدادات الفريقين لارتباطاتهما المقبلة.

وجاءت المباراة بعد أيام قليلة من تولي المدرب الأرجنتيني سامباولي مسؤولية تدريب التانغو الأرجنتيني لكنه نجح في الاختبار الأول له مع الفريق، وقاد نجوم التانغو لتقديم عرض جيد في العديد من فترات المباراة وإن عاند الحظ المنتخب البرازيلي في عدة فرص كانت كفيلة بتحقيق التعادل على الأقل.

وحسم المنتخب الأرجنتيني المباراة لصالحه بهدف سجله غابرييل ميركادو في الدقيقة 45. وبدأت المباراة بنشاط هجومي ملحوظ من الفريقين وإن افتقد للفاعلية والنهاية الدقيقة كما ظهر التسرع في أداء بعض لاعبي الفريقين.

وأهدر فيليب كوتينيو فرصة ذهبية للسامبا في الدقيقة 22 اثر هجمة منظمة سريعة وصلت منها الكرة إليه أمام المرمى الأرجنتيني اثر تمريرة من ويليان حيث تخلص كوتينيو من الحارس سيرخيو روميرو ببراعة لكن تسديدته ارتطمت بالمدافع الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي لتضيع الفرصة.

وأسفرت محاولات التانغو عن هدف التقدم في الدقيقة 45 اثر تمريرة عرضية لعبها دي ماريا من الناحية اليسرى وقابلها نيكولاس أوتاميندي بضربة رأس لكن الكرة ارتدت من القائم وتهيأت أمام زميله غابرييل ميركادو الذي أسكنها الشباك.

ومع بداية الشوط الثاني، مر البرازيلي خيسوس ببراعة فائقة من الحارس روميرو والمدافع أوتاميندي ثم سدد الكرة في اتجاه المرمى الخالي من حارسه لكن الكرة ارتدت من القائم الأيسر ثم ارتدت الكرة إلى ويليان الذي سددها مجددا لكن الكرة ارتدت من القائم الأيسر ليؤكد الحظ عناده للبرازيل في هذه المباراة.

ولم تفلح محاولات البرازيليين لتسجيل هدف التعادل ليخرج الفريق من المباراة خاسرا بسبب سوء الحظ الذي لازم لاعبيه في أكثر من كرة.