بلغ الاسباني رافايل نادال المصنف رابعا نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس ثاني البطولات الأربع الكبرى، وسيواجه اليوم السويسري ستانيسلاس فافرينكا الثالث.

وفاز نادال الساعي الى لقب عاشر في رون غاروس (رقم قياسي) على النمساوي دومينيك تييم 6-3 و6-4 و6-0 في نصف النهائي، في حين تغلب فافرينكا على البريطاني اندي موراي الأول عالميا 6-7 (6-8) و6-3 و5-7 و7-6 (7-3) و6-1. وثأر نادال المرشح بقوة لاستعادة اللقب الفرنسي ورفع رصيده الى 15 لقبا في البطولات الكبرى، في نحو ساعتين من اللاعب الوحيد الذي هزمه هذا العام على الملاعب الترابية، وذلك في ربع نهائي دورة روما، وحقق فوزه الخامس عليه مقابل هزيمتين.

وبلغ نادال النهائي العاشر في رولان غاروس والثاني والعشرين في بطولات الغراند سلام الكبرى (خسر 3 مرات في ملبورن ومثلها في ويمبلدون ومرة في فلاشينغ ميدوز)، وسيلتقي في مباراة ثأرية مع فافرينكا الذي اصبح في سن الثانية والثلاثين أكبر لاعب يصل الى نهائي البطولة الفرنسية منذ 44 عاما.

وعن اللقاء مع فافرينكا، قال نادال الذي تميل الكفة لصالحه كثيرا (15 فوزا مقابل 3 هزائم)، «فافرينكا؟ انه يلعب بشكل لا يصدق لذلك سيكون النهائي صعبا».