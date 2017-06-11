ارتكب الحارس هوغو لوريس خطأ فادحا في الوقت القاتل كلف فرنسا الخسارة على أرض السويد، وبقيت المنافسة قائمة بين سويسرا والبرتغال، فيما قطعت بلجيكا شوطا كبيرا نحو النهائيات في الجولة السادسة من تصفيات أوروبا المؤهلة الى مونديال روسيا 2018 لكرة القدم.

في المجموعة الأولى، بقيت فرنسا متعادلة حتى اللحظات الاخيرة على أرض السويد الباحثة عن تأهلها لأول مرة منذ 2006، قبل أن يشتت قائدها وحارسها لوريس كرة خاطئة تلقفها أولا تويفونن في وسط الملعب وسدد في المرمى الخالي (93) ليخطف المنتخب الاسكندينافي الفوز 2-1.

وبعد ثلاثيته في ودية الپاراغواي الأخيرة، افتتح أوليفييه جيرو التسجيل لـ «الديوك» بتسديدة يسارية رائعة من زاوية ضيقة (37). بيد أن جيمي دورماز، لاعب وسط تولوز الفرنسي، رد سريعا بتسديدة يسارية أرضية من داخل المنطقة (43).

وقال مدرب فرنسا ديدييه ديشان بعد المباراة عن غلطة لوريس «لقد كان حاسما دوما معنا لكن الأمر كان سيئا له ولنا.

وثأرت السويد لخسارتها أمام فرنسا، وصيفة بطلة كأس أوروبا الأخيرة، بنفس النتيجة ذهابا، فتساوت معها (13 نقطة) وتصدرت بفارق الأهداف.

وارتقت هولندا الى المركز الثالث (10 نقاط) بفوزها الكبير على ضيفتها لوكسمبورغ المتواضعة 5-0، مستفيدة من خسارة بلغاريا المفاجئة أمام مضيفتها بيلاروسيا 2-1.

ويتأهل الى النهائيات مباشرة صاحب المركز الأول في كل من المجموعات التسع، فيما يلعب أفضل ثمانية منتخبات في المركز الثاني الملحق الفاصل الذي يتأهل عنه أربعة منتخبات ليصبح المجموع 13 منتخبا من القارة الأوروبية، اضافة الى روسيا المضيفة.

وحققت هولندا وصيفة بطلة مونديال 2010 وثالثة 2014 والباحثة عن التأهل للمرة الحادية عشرة في تاريخها، فوزا ضروريا وكبيرا على ضيفتها لوكسمبورغ في روتردام، لتنعش الطواحين آمالها بالتأهل الى النهائيات بعد غيابها عن كأس أوروبا 2016.

وافتتح أرين روبن التسجيل (21)، ثم عزز ويسلي شنايدر يوم عيده الـ33 الفارق بتسديدة يمينية أرضية من حافة المنطقة بعد لعبة جماعية مميزة (34).

وفي الشوط الثاني، سجل فينالدوم الثالث (62)، قبل أن يقتل برومس آمال الضيوف من مسافة قريبة (70) ويختتم فنسنت يانسن المهرجان من نقطة الجزاء (84).

وتلتقي هولندا مع فرنسا في 31 أغسطس وبلغاريا في 3 سبتمبر.

وفي المجموعة الثانية، بقيت الصدارة على حالها بين سويسرا (18 نقطة) التي حققت فوزها السادس على التوالي والبرتغال بطلة أوروبا (15 نقطة) مع هدافها المتألق كريستيانو رونالدو.

وعادت سويسرا الباحثة عن التأهل للمرة الرابعة على التوالي، بالنقاط حيث تغلبت على جزر فارو المتواضعة 2-0 بهدفي غرانيت تشاكا (36) وشاكيري (59).

أما البرتغال، فحققت فوزا كبيرا على ارض لاتفيا وصيفة القاع 3-0 بفضل رونالدو الذي افتتح التسجيل بكرة رأسية (41).

وفي الشوط الثاني، حسم «الدون» الأرقام بتسجيله الهدف الثاني بكرة رأسية أيضا رافعا رصيده الدولي الى 73 هدفا (63).

لعب رونالدو دور الممون بعد ذلك بتمريره كرة الهدف الثالث لمهاجم بورتو أندريه سيلفا الذي سجل هدفه السابع في 8 مباريات دولية (67).

وتلتقي سويسرا مع البرتغال في المرحلة الأخيرة في 10 أكتوبر.

وفي المجموعة الثامنة، فازت بلجيكا على مضيفتها استونيا 2-0 فرفعت رصيدها الى 16 نقطة مقابل 4 نقاط فقط لاستونيا، وابتعدت في الصدارة بفارق اربع نقاط أمام اليونان التي تعادلت سلبا مع مضيفتها البوسنة (11)، فيما رفعت قبرص رصيدها الى سبع نقاط اثر فوزها على مضيفتها جبل طارق (دون نقاط) 2-1.